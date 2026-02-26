A Amazfit apresenta o Active 3 Premium: Transformando o movimento diário em progresso significativo para corredores iniciantes

A Amazfit, marca líder global em wearables inteligentes, pertencenteàZepp Health, anunciou hoje o AmazfitActive 3 Premium, um smartwatch compacto com 4 botões, projetado como porta de entrada para corrida estruturada e treinamento híbrido. Feito para atletas que buscam consistência em diferentes modalidades de treinamento, o Active 3 Premium oferece suporte para corrida de rua e rotinas híbridas que combinam resistência, força e exercícios em estúdio. Seu design compacto facilita o treino em diversos ambientes, desde corridas no bairro até academias, oferecendo uma experiência eficiente e acessível, sem parecer exagerada ou intimidante.

Ao contrário dos relógios de corrida de alta performance que podem parecer complexos demais, o Active 3 Premium se concentra em oferecer programas de treinamento estruturados, navegação precisa por rotas e informações completas sobre saúde, em um design refinado e durável que se integra perfeitamente ao dia a dia.

“O Active 3 Premium tem tudo o que preciso para manter meu treinamento em dia, mas não parece intimidante ou exagerado para quem está começando”, disse Gabby Thomas, pentacampeã olímpica e embaixadora da Amazfit. “Acredito que o desempenho começa com a consistência, e este relógio facilita a conexão com o seu corpo, seus treinos e sua recuperação, sem complicações.”

Treine com Inteligência, Corra com Mais Força

O Active 3 Premium conta com treinos de corrida integrados e planos de corrida adaptáveis ??com base científica do Zepp Coach , criados para guiar os usuários por um esforço estruturado, ajudando-os a evitar o esgotamento e a desenvolver a consistência necessária para sua primeira corrida. Métricas avançadas de corrida, como monitoramento de postura, insights de limiar, rastreamento do equilíbrio de contato com o solo e análise de ritmo, oferecem aos usuários uma visão mais profunda de sua forma de correr, ajudando a aprimorar o desempenho e reduzir o risco de lesões ao longo do tempo.

Domine o percurso com mapeamento GPS avançado

Com suporte de um sistema de posicionamento por seis satélites e mapas offline, o Active 3 Premium permite correr sem o celular, com navegação curva a curva, recálculo automático de rotas e planejamento de rotas ponto a ponto. Com 4 GB de armazenamento interno, os usuários podem manter seus podcasts e mapas favoritos diretamente no pulso, garantindo que se mantenham no caminho certo sem distrações.

Design premium para desempenho diário

Com uma estrutura de aço inoxidável de 45 mm e quatro botões de controle táteis, o relógio é tão durável quanto elegante e confortável. A tela AMOLED de 1,32 polegadas é protegida por vidro de safira resistente a arranhões e possui brilho máximo de 3.000 nits, garantindo que os dados de treino sejam nítidos mesmo sob luz solar direta.

Corra mais longe e carregue menos

Projetado para ir mais longe, o Active 3 Premium oferece até 12 dias de bateria em uso típico e até 7 dias em atividades intensas, ideal para treinos longos, dias de recuperação e uso diário sem a necessidade de recargas frequentes.

Monitoramento de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana e conectividade inteligente

Com a tecnologia BioTracker™ da Amazfit, o Active 3 Premium monitora continuamente a frequência cardíaca, a oxigenação sanguínea, os níveis de estresse, a qualidade do sono e fornece informações sobre recuperação, ajudando os usuários a entender melhor seu corpo e sua condição física. Com microfone e alto-falante integrados, os usuários podem atender chamadas via Bluetooth diretamente do pulso. Além disso, com o assistente de voz Zepp Flow™, é fácil controlar as funções por meio de comandos de voz, mantendo a conexão durante todo o dia.

Um ecossistema robusto de integrações com plataformas de treinamento de terceiros

Para apoiar atletas de todos os níveis, o Amazfit Active 3 Premium integra-se com as principais plataformas de treinamento de terceiros, incluindo TrainingPeaks, Strava, Runna, e Intervals.icu. Através da sincronização perfeita com o aplicativo Zepp, os usuários podem conectar suas ferramentas preferidas de treinamento, planejamento e monitoramento de desempenho, garantindo que treinos, dados de treinamento e insights de atividades fluam facilmente entre plataformas.

Disponibilidade

O Amazfit Active 3 Premium estará disponível para compra em Apex Silver, Atlas Blue e Aero White a partir de 26 de fevereiro de 2026, por US$ 169,99 em Amazfit.com e Amazon.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporteàessa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

