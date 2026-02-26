Kairos Pharma, Ltd. anuncia assinatura de termo de compromisso para a aquisição estratégica de dois ativos oncológicos clínicos da Celyn Therapeutics

A Kairos Pharma, Ltd. (NYSE American: KAPA), empresa biofarmacêutica em fase clínica focada em tratamentos inovadores para o câncer, anunciou hoje a assinatura de um termo de compromisso com a Celyn Therapeutics, Inc., empresa de biotecnologia de capital fechado com o suporte da OrbiMed e da Torrey Pines Investment, para a aquisição estratégica de ativos. Segundo os termos propostos no acordo, a Kairos Pharma adquirirá os direitos mundiais de dois ativos oncológicos altamente diferenciados em fase clínica, direcionados ao câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP): o CL-273, inibidor pan-EGFR reversível, que preserva o tipo selvagem e que está em fase anterioràsubmissão do pedido de nova droga investigacional, e o CL-741, inibidor do c-MET quinase do tipo IIb, de administração oral, pronto para a Fase 1.

John Yu, médico e CEO da Kairos Pharma, comentou: "Prevemos que esta aquisição expandirá significativamente nosso pipeline oncológico com ativos em fase pré-clínica avançada e ativos prontos para a Fase 1 em um mercado multibilionário com substanciais necessidades médicas não atendidas. Com essa aquisição, se concluída, fortaleceremos nosso arsenal para reverter a resistência aos medicamentos oncológicos, por meio da implementação de terapêuticas especificamente direcionadas às mutações de resistência que surgem ao mirar no receptor EGFR. De maneira importante, nosso estabelecido consórcio clínico, na costa oeste, amparado no Centro Médico Cedars-Sinai em Los Angeles, nos fornece infraestrutura e expertise clínicas para iniciar e executar rapidamente estudos de Fase 1 e Fase 2 para ambos os ativos".

A Kairos Pharma acredita que a lógica científica para combinar um inibidor pan-EGFR com um inibidor do c-MET em câncer de pulmão de células não pequenas conforme demonstrado com esses dois ativos é convincente e bem validada clinicamente. A amplificação do MET representa um dos mecanismos de resistência mais importantes no CPCNP com mutação do EGFR, e a capacidade de abordar ambos os caminhos com moléculas altamente seletivas e capazes de penetrar o cérebro representa um avanço terapêutico significativo. A empresa prevê que o perfil de preservação do tipo selvagem do CL-273 e a ampla cobertura das mutações do EGFR, combinados com a potente e seletiva inibição do c-MET por parte do CL-741, quando da aquisição, a posicionará de forma a poder desenvolver as melhores monoterapias da categoria, bem como um regime de combinação diferenciado. Em termos mecanísticos, a inibição dupla dos caminhos do EGFR e do MET podem superar a sinalização compensatória que impulsiona a resistência, aprofundar as respostas ao tumor e ampliar a sobrevivência livre de progressão nessa população de pacientes difícil de tratar.

Os inibidores de quinase para o tratamento de câncer foram estimados no valor de $60,7 bilhões em 2025. Desses, os inibidores do EGFR representaram 32,5% do mercado em 2025 (Future Market Insights).

O CL-273, desenvolvido usando uma exclusiva plataforma de descoberta de drogas impulsionada por IA, é direcionado ao tratamento de câncer pulmonar com mutação do EGFR, um mercado avaliado em $16,2 bilhões em 2026 (Future Market Insights). As mutações do EGFR estão presentes em aproximadamente 10-15% dos casos de CPCNP nas populações ocidentais e até 50% nas populações asiáticas (CoherentMI), representando uma população substancial de pacientes potencialmente elegíveis para as terapias direcionadas.

O CL-741 lida com o mercado de inibidores do c-MET, o qual passa por rápido crescimento, avaliado em mais de $2 bilhões e com projeção para alcançar mais de $10 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta superior a 17% (Biospace). O mercado de CPCNP metastático com alteração do c-MET representa um nicho de alto valor, com significantes necessidades médicas não atendidas, sendo a amplificação do c-MET um mecanismo crítico de resistência para as terapias direcionadas ao EGFR. As alterações no c-MET, incluindo mutações de supressão do éxon 14 do MET e amplificação do MET, são fatores para diversos tipos de câncer, inclusive gástrico, hepático e renal.

"Nossa exclusiva plataforma de design de drogas impulsionada por IA permitiu a descoberta de um inibidor do EGFR altamente eficaz, pan-mutante e que preserva o tipo selvagem. Essa molécula oferece uma margem de segurança de 4 a 5 vezes maior do que os atuais inibidores concorrentes", afirmou Nikolay Savchuk, Ph.D., CEO da Celyn Therapeutics. "Ao fecharmos a parceria com a Kairos Pharma e alavancarmos seu consórcio clínico no Centro Médico Cedars-Sinai, estamos posicionados para avançar o CL-273 e o CL-741 rapidamente. Essa colaboração combina a expertise operacional da Kairos com o nosso inovador pipeline a fim de criar um caminho ideal para pacientes que estão lutando contra cânceres pulmonares com mutação do EGFR e impulsionados pelo c-MET".

Estudos clínicos demonstraram que o tratamento combinado com inibidores do MET e EGFR para pacientes com CPCNP com mutação do EGFR e amplificação do MET consegue alcançar uma sobrevivência livre de progressão de aproximadamente 7 meses, representando um avanço significativo com relaçãoàterapia com um só agente (ensaio SAVANNAH).

O CL-273 é um inibidor de molécula pequena pan-EGFR, reversível e que preserva o tipo selvagem, em fase de investigação, especificamente criado para o câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) com mutação do EGFR. Os dados pré-clínicos demonstram que o CL-273 mantém uma atividade ampla contra as mutações clássicas do EGFR, incluindo deleções nos éxons 19 e 21 e inserções no éxon 20, mutações atípicas e variantes associadasàresistência que contornam os inibidores de tirosina-quinase (ITQs) atualmente aprovados.

Uma característica definidora do CL-273 é seu excepcional índice de seletividade. Ao preservar o EGFR do tipo selvagem, estudos realizados até o momento mostraram que o CL-273 oferece uma janela terapêutica de 4 a 5 vezes maior, sugerindo segurança e tolerabilidade significantemente melhores do que as terapias existentes. Concebido para alta permeabilidade no cérebro e no pulmão a fim de tratar de doença metastática, o CL-273 possui propriedades de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) favoráveis e concluiu com sucesso estudos de toxicologia relacionados às boas práticas laboratoriais. O programa está atualmente na fase anterioràsubmissão do pedido de nova droga investigacional, sendo que os ensaios clínicos inéditos em humanos estão previstos para começar em 2026.

O CL-741 é um inibidor do c-MET quinase do tipo IIb, de molécula pequena e disponível por via oral que foi concebido para ser altamente seletivo para c-MET, com ampla cobertura de mutações ativadoras e de resistência adquirida em tumores sólidos. Foi descoberto como um composto líder semelhante a um fármaco, com potente atividade em vários mutantes de resistência por c-MET, e está sendo desenvolvido para tumores sólidos avançados impulsionados por c-MET, com foco primário em câncer de pulmão de células não pequenas que apresentam alterações de supressão do éxon 14 do MET e amplificação do MET.

Prevê-se que a aquisição de ambos CL-273 e CL-741, se concluída com sucesso, permitirá que a Kairos Pharma adote uma estratégia diferenciada de duplo objetivo, abordando as mutações primárias do EGFR e os mecanismos de resistência mediados por MET. A amplificação do MET é um dos mecanismos mais comuns de resistência adquirida aos ITQs do EGFR.

O desenvolvimento em conjunto do CL-273 e do CL-741 fornece uma abordagem racional de terapia combinada para pacientes com CPCNP com mutação do EGFR que apresentam amplificação/superexpressão basal do MET ou que adquirem resistência mediada por MET em terapia com ITQ do EGFR. A inibição combinada do EGFR e MET já demonstrou significativas taxas de resposta clínica e benefíciosàsobrevivência com outros agentes nesse cenário. A combinação do CL-273 com o CL-741 pode aprofundar e prolongar as respostas, reduzir o crescimento excessivo de clones de escape mediados por MET e potencialmente expandir a população elegível que tem tumores dependentes de MET e com mutação do EGFR.

Sobre a Kairos Pharma, Ltd.

Sediada em Los Angeles, Califórnia, a Kairos Pharma Ltd. (NYSE American: KAPA) está na vanguarda das terapêuticas oncológicas, utilizando biologia estrutural para superar resistência a fármacos e supressão imunológica em casos de câncer. O candidato líder da Kairos Pharma, ENV-105, é um anticorpo direcionadoàCD105, proteína identificada como um fator chave da resistência e relapso de doença em respostaàterapia padrão. O ENV-105 visa reverter a resistênciaàdroga ao mirar na CD105 e restaurar a eficácia das terapias padrões em diversos tipos de câncer. Atualmente, o ENV-105 está em um ensaio clínico de Fase 2 para câncer de próstata resistenteàcastração e em um ensaio de Fase 1 para câncer de pulmão de células não pequenas, visando as significantes necessidades médicas não atendidas. À data deste comunicadoàimprensa, o ENV-105 não havia sido aprovado como seguro ou eficaz pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos nem por nenhum outro órgão regulador estrangeiro comparável. Para mais informações, acesse kairospharma.com.

Sobre a Celyn Therapeutics, Inc.

A Celyn Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia de capital fechado estabelecida para desenvolver exclusivos medicamentos de moléculas pequenas direcionados ao câncer, incluindo inibidores do caminho do EGFR e do caminho do c-MET, entre outros alvos e novos compostos relacionados. A Celyn foi criada com o amparo da OrbiMed e da Torrey Pines Investment, e seus escritórios principais se localizam em Dover, Delaware.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações prospectivas incluem declarações sobre o cronograma e a conclusão esperados da transação de aquisição, os benefícios previstos da aquisição, os prazos de desenvolvimento do CL-273 e do CL-741, as oportunidades de mercado e as projeções de receita, os planos de desenvolvimento clínico e os potenciais benefícios terapêuticos dos ativos adquiridos. Essas declarações são baseadas nas expectativas e crenças atuais da KAPA e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas. Esses riscos incluem a possibilidade de a transação não ser concluída, de a KAPA não obter as aprovações necessárias dos acionistas ou dos órgãos reguladores, de o desenvolvimento do CL-273 e do CL-741 não prosseguir conforme planejado, de os ensaios clínicos não demonstrarem segurança ou eficácia, de as aprovações regulatórias não serem obtidas e de as condições competitivas e do mercado mudarem. Riscos adicionais são descritos nos documentos da KAPA arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A KAPA não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva.

Contato para investidores e a mídia:

Kairos Pharma, Ltd.

Relações com investidores

E-mail: investors@kairospharma.com