Novo programa de gestão e vendas para profissionais de saúde chega ao mercado

Respondendo a essa demanda, um novo programa de formação profissional é lançado no mercado. A iniciativa reúne empresários e gestores do setor de saúde para capacitar profissionais em gestão estratégica, vendas, finanças corporativas e liderança. O programa aborda temas como gestão financeira e precificação de serviços, estratégia comercial e vendas, gestão de pessoas e liderança, processos operacionais e escalabilidade, marketing estratégico e posicionamento de marca, além de empreendedorismo e inovação em saúde.



“O conhecimento em gestão estratégica e vendas é fundamental para que profissionais de saúde consigam estruturar seus negócios de forma profissional e escalável”, afirma Cristiano Duarte Peres, especialista em gestão estratégica e vendas em saúde. “A formação técnica é importante, mas precisa ser complementada com conhecimento em gestão empresarial, finanças e estratégia comercial para que o profissional consiga construir um negócio sustentável”, complementa.