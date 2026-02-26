Mundo Corporativo
Novo programa de gestão e vendas para profissionais de saúde chega ao mercado
Iniciativa responde a cenário onde 60% das empresas de saúde não sobrevivem aos primeiros cinco anos de atividade, principalmente pela falta de conhecimento em gestão empresarial entre profissionais da área.
26/02/2026 17:22
O mercado de saúde no Brasil apresenta expansão acelerada. De acordo com análises de mercado, o segmento deve crescer 9% ao ano até 2028, atingindo uma receita de R$ 1,898 trilhão. O mercado de estética movimenta cerca de R$ 48 bilhões anuais, com projeção de alcançar US$ 41,6 bilhões até 2028. Neste mesmo período, o número de profissionais atuando na área cresceu de 72 mil para mais de 480 mil.
Apesar dessa expansão, dados revelam um cenário desafiador para empreendedores da saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 60% das empresas abertas no país não sobrevivem mais do que cinco anos de atividade. Apenas no primeiro ano, cerca de 20% das empresas encerram suas operações. Em 2024, o Brasil registrou 2.273 pedidos de recuperação judicial, um crescimento de 61,8% em relação ao ano anterior.
A principal causa desse cenário está relacionada à falta de preparação gerencial. Pesquisas indicam que 61% das empresas não conseguem calcular corretamente o custo real de suas operações, enquanto 44% apresentam deficiências estruturais em gestão básica. Para profissionais formados em cursos técnicos de saúde, essa lacuna é particularmente evidente.
O cenário econômico atual intensifica essa urgência. Com a taxa Selic em 15% ao ano, o custo do dinheiro atingiu níveis historicamente altos. Segundo análises setoriais, juros elevados aumentam significativamente o custo de financiamentos para equipamentos, expansão de clínicas e capital de giro, reduzindo a margem de manobra dos empreendedores.
Respondendo a essa demanda, um novo programa de formação profissional é lançado no mercado. A iniciativa reúne empresários e gestores do setor de saúde para capacitar profissionais em gestão estratégica, vendas, finanças corporativas e liderança. O programa aborda temas como gestão financeira e precificação de serviços, estratégia comercial e vendas, gestão de pessoas e liderança, processos operacionais e escalabilidade, marketing estratégico e posicionamento de marca, além de empreendedorismo e inovação em saúde.
“O conhecimento em gestão estratégica e vendas é fundamental para que profissionais de saúde consigam estruturar seus negócios de forma profissional e escalável”, afirma Cristiano Duarte Peres, especialista em gestão estratégica e vendas em saúde. “A formação técnica é importante, mas precisa ser complementada com conhecimento em gestão empresarial, finanças e estratégia comercial para que o profissional consiga construir um negócio sustentável”, complementa.
A metodologia do programa combina conteúdo teórico consolidado com estudos de casos reais e projetos práticos. Segundo o especialista, profissionais que conseguem combinar excelência técnica com conhecimento gerencial apresentam taxas de sucesso significativamente superiores.
Website: http://facialsmile.com.br
