Rede Líderes reconhece mais de 30 líderes de RH

O Prêmio Líder Destaque do Ano, iniciativa da Rede Líderes, reconheceu mais de 30 líderes da área de Recursos Humanos que se destacaram por suas trajetórias e pela capacidade de gerar conexões e resultados em seus setores de atuação. A escolha dos finalistas seguiu um modelo de indicação entre pares, em que os próprios membros da comunidade, formada por diretores e líderes C-Level de diferentes áreas e segmentos, apontaram os nomes que consideram referência no mercado.

Entre os reconhecidos estão Alessandra Conti, Alexandre Lima, Claudia Paiva, Douglas Madona, Giovanna Gregori Pinto, Isabela Romanin, Luiz Felipe Massad, Mariane Pieroni, Mário Porto, Nara Zarino, Raphael Rezende, Marcelo Palhares, Everton Teixeira, Giovanni Maluly, Renata Franco, Silmara Pereira, Alessandra Trigo, Bárbara Vidal, Carolina Coelho, Cris Sampaulo, Cristiani Oliveira, Fernanda Burin, Fernando Brait, Mauro Wainstock, Mônica Doria, Natália Franco e Carolina Recioli. Os nomes representam líderes que atuam em empresas de diferentes portes e segmentos da economia brasileira, com foco em temas como cultura organizacional, desenvolvimento de talentos, people analytics, bem-estar corporativo e transformação digital aplicada à gestão de pessoas.

“A premiação se diferencia de outros reconhecimentos do setor por não utilizar votação aberta ao público ou comitês externos de avaliação. O formato privilegia a percepção dos próprios integrantes do ecossistema sobre quem tem gerado contribuições relevantes para o avanço das práticas de gestão de pessoas”, afirma Vitor Magnani, CEO da Rede Líderes.

O prêmio ocorre no mesmo contexto do lançamento do livro “RH e Tecnologia — Como Pensam as Lideranças”, primeiro volume de uma série editorial promovida pela Rede Líderes. A obra, construída de forma colaborativa com líderes, discute a transformação do setor diante da digitalização dos processos de gestão de pessoas. O livro também aborda a redefinição do papel do RH no desenvolvimento de uma cultura organizacional mais adaptável, centrada em competências digitais e aprendizagem contínua.

A publicação está disponível em formato impresso e digital e integra uma série de cinco volumes que a Rede Líderes lançou ao longo de 2025. As demais obras cobrem Cibersegurança e Proteção de Dados, Experiência do Cliente (CX) e Tecnologia, Produto e Tecnologia e Finanças e Tecnologia. Cada volume foi organizado a partir de temas recorrentes nas discussões e desafios enfrentados pelas empresas durante a adoção de soluções tecnológicas, com foco nos efeitos sobre cultura, métricas, processos e resultados.

O cenário que motivou tanto a premiação quanto a série editorial é de transformação acelerada dos últimos tempos. Nesse contexto, “a Rede Líderes reúne mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas, atuando como uma infraestrutura de relacionamento estratégico para descobrir as melhores soluções do mercado e conectar decisores de setores como tecnologia, produto, cibersegurança, finanças, experiência do cliente e recursos humanos”, explica Magnani. Somente no primeiro semestre de 2025, a comunidade realizou cerca de 30 eventos focados em gerar oportunidades entre os decisores e empresas, além de podcasts e publicações editoriais.

Os encontros presenciais da comunidade incluem os Squads, uma ação da Rede Líderes que propõe conversas diretas e francas sobre problemas e soluções. “O formato tem criado um ambiente de relacionamento distinto no mercado, em que decisões e oportunidades surgem de forma orgânica, a partir do diálogo entre quem compartilha desafios semelhantes. Sobre o que acontece nesses encontros, a comunidade mantém um mantra: só quem esteve lá sabe as soluções que foram apresentadas”, diz Magnani.

“Na Rede Líderes, o foco é acompanhar a carreira dos membros independentemente da empresa em que estejam ou não, apoiando-os na superação de desafios relacionados à tecnologia e posicionamento no mercado”, ressalta o CEO. O grupo já conta com líderes de empresas como Mercado Livre, Safra, Checkout.com, QuintoAndar, SHEIN, OLX, Dr. Consulta, Basf e C6 Bank, entre outras. A proposta é reunir C-Levels de diferentes áreas que discutem de maneira interdisciplinar os desafios diários das lideranças, com ênfase em tecnologia e novos modelos de gestão e linha de produtos.

A combinação entre a premiação, a série editorial e os encontros presenciais compõe uma agenda que busca posicionar a discussão sobre o papel estratégico do líder dentro de um debate mais amplo sobre adoção de tecnologias nas organizações brasileiras. “Inovação acontece quando quem decide se permite ouvir, debater e aprender com outras visões e novas soluções”, conclui Vitor.



O reconhecimento dos líderes de RH ocorre em um momento em que a área enfrenta pressões por eficiência operacional, humanização das relações de trabalho e adoção responsável de novas tecnologias.