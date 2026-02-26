Famílias fortalecem vínculos no ambiente escolar

A relação entre escola e família vem se consolidando como um dos temas centrais no debate educacional. Mais do que acompanhar boletins ou participar de reuniões pontuais, pais e responsáveis têm sido chamados a atuar de forma mais próxima da rotina de aprendizagem, movimento que educadores associam a impactos positivos no desenvolvimento acadêmico e socioemocional de crianças e adolescentes.

Nas Escolas Premium do Grupo SEB — que incluem a Escola Bilíngue Pueri Domus, Carolina Patrício e a Sphere International School — a participação das famílias é incorporada à dinâmica pedagógica por meio de diferentes frentes de acompanhamento e diálogo.

Segundo Christina Sabadell, diretora das Escolas Premium do Grupo SEB, a tendência reflete uma mudança mais ampla na forma como a educação é conduzida. “A escola contemporânea entende que o processo de aprendizagem se fortalece quando há alinhamento entre os diferentes contextos de convivência do estudante, especialmente família e ambiente escolar”, afirma.

Entre as práticas adotadas pelas unidades estão reuniões periódicas com devolutivas individuais, relatórios de acompanhamento e uso de plataformas digitais para comunicação contínua com os responsáveis. A proposta é ampliar a visibilidade das famílias sobre o percurso acadêmico e aspectos socioemocionais dos alunos.

Formação e espaços de diálogo

O engajamento familiar também ocorre por meio de encontros formativos, palestras e workshops sobre temas relacionados ao cotidiano das famílias, como estímulo ao bilinguismo e uso equilibrado de tecnologia. Algumas unidades mantêm ainda comitês consultivos de pais voltados a temas como alimentação e convivência escolar.

Eventos de integração, como o Family Day, além de projetos institucionais como a FEITEK e o Estação Cultura, buscam aproximar as famílias das experiências pedagógicas vivenciadas pelos estudantes ao longo do ano letivo.

Para Christina Sabadell, iniciativas desse tipo contribuem para qualificar o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. “Quando a família compreende melhor o percurso pedagógico e mantém diálogo frequente com a escola, cria-se um ambiente mais favorável ao desenvolvimento integral do estudante. Em um cenário educacional marcado por novas demandas acadêmicas e socioemocionais, o fortalecimento dessa parceria tende a ganhar ainda mais relevância nos próximos anos, especialmente em propostas pedagógicas que valorizam o acompanhamento individualizado”, conclui a especialista.