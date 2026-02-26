The New Standard promove Lucas Scavone a Brand Manager

A agência de publicidade boutique The New Standard (TNS) anuncia um movimento estratégico em seu organograma com a promoção de Lucas Scavone. Após um período atuando como diretor de arte na casa, o profissional assume agora o posto de Brand Manager, passando a liderar integralmente a conta da Center Trading, operação de e-commerce voltada para a indústria de beleza dos Estados Unidos.

A mudança de função reflete a busca por uma gestão multidisciplinar. Em sua nova posição, Scavone transita do foco visual para uma atuação estratégica e generalista. O escopo de trabalho abrange a gestão completa do catálogo de produtos da Center Trading, em que será responsável por unificar a direção de arte com a supervisão do conteúdo editorial. O objetivo é alinhar a narrativa textual e a experiência visual do e-commerce.

“Ser Brand Manager, para mim, significa ir além da gestão estética. É trabalhar a marca como ativo simbólico, como linguagem e como sistema vivo de significados. É garantir coerência entre discurso e prática, entre identidade e entrega, entre posicionamento e percepção. Minhas expectativas para essa nova etapa envolvem fortalecer o branding como ferramenta estratégica, ampliar a presença e relevância da marca nos seus territórios de atuação e construir conexões autênticas com seus públicos. Quero contribuir para decisões orientadas por visão de longo prazo, consistência narrativa e inovação. Inicio esse ciclo com entusiasmo, responsabilidade e a convicção de que marcas fortes são construídas com estratégia, sensibilidade cultural e clareza de propósito”, destaca o novo Brand Manager da The New Standard.

Agilidade e craft: o modelo da agência de comunicação

A reestruturação da equipe integra o posicionamento de mercado da agência de comunicação The New Standard. Atuando como uma agência boutique que atende empresas no Brasil e no exterior, a empresa adota um modelo de proximidade com o cliente. A estrutura busca a tomada de decisão rápida e agilidade nas entregas. O foco central da TNS permanece no “craft” — o acabamento técnico e estético —, que agora conta com a visão de Scavone na liderança de projetos.

Perfil analítico e acadêmico

A escolha de Scavone para a função baseia-se em sua formação que une teoria e prática. Graduado em Design Gráfico pelo IED e em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, o profissional possui especialização em UX/UI e uma trajetória que passa por agências de publicidade em São Paulo, multinacionais e projetos editoriais.

Atualmente, é mestrando em Comunicação Intercultural nas Organizações e pesquisa a intersecção entre interculturalidade, religião, cultura geek e narrativas gráficas. Sua produção científica, que investiga o uso de HQs e plataformas digitais como dispositivos de mediação simbólica, inclui publicações internacionais, como na International Journal of Comic Art (IJOCA), e apresentações em congressos globais como a IAMCR. De acordo com a direção da agência, essa bagagem acadêmica visa agregar rigor metodológico à gestão dos projetos na TNS.