Mobileum possibilita o lançamento da extensão VOLTIS 5G pela GSMA Industry Services, simplificando a verificação global de roaming 5G

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornecedora líder global de soluções analíticas e de rede, anunciou hoje a expansão do seu papel no lançamento do Programa de Verificação da Extensão VOLTIS (Voice over LTE Interoperability & Testing Service) 5G pela GSMA Industry Services. O novo programa ampliado vai além da estrutura de verificação VoLTE/IMS existente para incluir a verificação da preparação para 5G, fornecendo às operadoras um caminho padronizado para validar o roaming e a interoperabilidade de última geração.

Como parceira de verificação designada, a Mobileum gerencia o processo de validação de ponta a ponta, desde o planejamento de testes e validação de recursos até a execução de testes, solução de problemas e relatórios finais, oferecendo uma experiência de verificação simplificada e reconhecida globalmente para operadoras em todo o mundo.

À medida que o roaming 5G se expande globalmente, as operadoras enfrentam uma complexidade cada vez maior na validação da interoperabilidade VoLTE e 5G entre parceiros internacionais. A extensão VOLTIS 5G oferece um caminho de verificação padronizado que ajuda as operadoras a reduzir a dependência de testes bilaterais, fortalecer a confiabilidade do serviço e obter reconhecimento formal do setor. As operadoras podem formar parcerias de roaming mais rapidamente e lançar serviços com maior confiança.

A GSMA Industry Services, parte da associação global mais ampla do setor móvel, fornece serviços de dispositivos, rede e verificação para mais de 2.200 clientes, incluindo operadoras móveis e fabricantes de dispositivos.

“À medida que as operadoras migram para o 5G, a interoperabilidade de roaming torna-se significativamente mais complexa e crítica para os negócios”, afirmou Miguel Carames, diretor de produtos da Mobileum. “Estamos entusiasmados em continuar a parceria com a GSMA Industry Services para expandir o programa VOLTIS e incluir o 5G. Acreditamos que é fundamental para o setor oferecer um caminho global padronizado de verificação que elimine obstáculos nos testes bilaterais e permita que as operadoras validem e implementem o roaming 5G mais rapidamente, viabilizando experiências transformadoras de roaming em escala global.”

“A expansão do Programa de Testes VOLTIS para incluir a prontidão para 5G representa um avanço significativo no fortalecimento da interoperabilidade de ponta a ponta em todo o ecossistema móvel global”, afirmou Tyler Smith, chefe de Serviços Industriais da GSMA. “Ao fornecer uma estrutura consistente e confiável sob o guarda-chuva dos serviços de Interoperabilidade da GSMA, estamos ajudando operadoras, fornecedores e fabricantes de dispositivos a reduzir atritos nos testes, aumentar a confiabilidade dos serviços e acelerar a implementação de capacidades de próxima geração confiáveis em todos os mercados.”

Segundo a GSMA Intelligence, prevê-se que as conexões 5G alcancem 5,6 bilhões até 2030 (5G in Context, 3º trimestre de 2025, novembro de 2025), com 65% operando em redes independentes. Ao mesmo tempo, a Kaleido Intelligence projeta que as receitas combinadas de roaming no atacado e no varejo ultrapassarão US$ 50 bilhões em 2027, impulsionadas pelo rápido crescimento do roaming 5G e da conectividade IoT.

À medida que o tráfego de roaming aumenta e as operadoras desativam as redes legadas, garantir a continuidade da voz e o desempenho transfronteiriço perfeito torna-se essencial. Sem testes e verificações adequados, as operadoras correm o risco de falhas de roaming, experiência do usuário degradada, problemas de interoperabilidade, perda de clientes e atrasos no lançamento de parcerias internacionais.

A Mobileum traz décadas de experiência em suporte a roaming global, testes de interoperabilidade e validação de rede em serviços de voz, mensagens e dados. Por meio de suas soluções de análise de roaming, testes ativos e inteligência de sinalização, a Mobileum ajuda as operadoras a garantir o desempenho do serviço, proteger as receitas de roaming e acelerar o lançamento de novas parcerias internacionais.

O Programa de Verificação VOLTIS e sua Extensão 5G estão disponíveis globalmente para dar suporte a operadoras em todas as regiões.

Para obter mais detalhes sobre os testes de interoperabilidade da GSMA, acesse este link.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma das principais fornecedoras de soluções de análise para o setor de telecomunicações, abrangendo roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade nacional e internacional, além de inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes utilizam sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções avançadas de análise e permite conectar inteligência profunda de rede e operações a ações em tempo real que aumentam a receita, melhoram a experiência do cliente e reduzem custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum possui escritórios na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. Saiba mais em www.mobileum.com

Sobre a GSMA

A GSMA é uma organização global que unifica o ecossistema móvel para descobrir, desenvolver e implementar inovações fundamentais para ambientes de negócios positivos e mudanças sociais. Nossa visão é desbloquear todo o potencial da conectividade para que pessoas, indústrias e a sociedade prosperem. Representando operadoras e organizações de telefonia móvel em todo o ecossistema móvel e setores adjacentes, a GSMA atua em prol de seus membros em três pilares principais: Conectividade para o Bem, Serviços e Soluções para a Indústria e Divulgação. Essas atividades incluem o avanço de políticas públicas, o enfrentamento dos maiores desafios sociais da atualidade, o fortalecimento da tecnologia e da interoperabilidade que viabilizam o funcionamento da tecnologia móvel e a oferta da maior plataforma mundial para reunir o ecossistema móvel nos eventos MWC e M360.

Saiba mais em www.gsma.com.

QUEXOR GROUP INC.

Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Celular: +1 (703) 856-5932

Mídia e Comunicação Corporativa – Mobileum

Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Celular: +351 939650229