Anápolis (GO) recebe 2º Workshop RN Processo Asséptico

O município de Anápolis, em Goiás, receberá nos dias 16, 17 e 18 de março de 2026 a segunda edição do Workshop RN Processo Asséptico. O evento reunirá especialistas e profissionais da indústria farmacêutica para três dias de imersão técnica voltada às atualizações regulatórias e às boas práticas em processos estéreis.



De acordo com Rose Nascimento, diretora da RN Processo Asséptico e presidente da Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação (SBCC), o principal objetivo desta edição é aprofundar as discussões sobre os Anexos I e II e a RDC 67 – Anexo IV. “Nosso foco é trazer uma interpretação técnica aplicada à realidade das empresas que atuam com produção asséptica”, afirma.



“Se na primeira edição consolidamos fundamentos e promovemos integração técnica, agora avançamos para um nível mais estratégico, abordando impactos práticos das mudanças normativas, riscos regulatórios e adequações necessárias nos processos produtivos. Estamos em um momento em que a atualização deixou de ser opcional, tornando-se essencial para a sustentabilidade técnica e regulatória das operações”, acrescenta.



A escolha de Anápolis como sede reforça a relevância do polo industrial da região. O Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) concentra importantes indústrias farmacêuticas, muitas delas com operações estéreis e processos assépticos de alta complexidade.



“Realizar o workshop na região aproxima o conteúdo técnico da realidade industrial local, facilita o acesso dos profissionais que atuam diretamente nas plantas produtivas e fortalece o ecossistema técnico do polo. Além disso, a receptividade da primeira edição demonstrou que há demanda por atualização qualificada e discussão técnica aprofundada na região”, explica a executiva.



Programação além da teoria normativa



Com foco na aplicação prática em ambiente produtivo, o evento deve discutir temas como gestão de risco, controle de contaminação, estratégias de qualificação, cultura de qualidade e responsabilidade técnica.



“Quando o profissional compreende o racional por trás da norma, ele consegue implementar processos mais robustos, reduzir vulnerabilidades e elevar o padrão de segurança sanitária da operação”, destaca a diretora.



O evento também reserva espaço para networking e troca de experiências entre os participantes. O workshop foi planejado para estimular a interação, incluindo debates técnicos, espaço para perguntas aprofundadas e um happy hour de networking no primeiro dia. O objetivo é promover um ambiente onde gestores, coordenadores e profissionais de produção possam compartilhar desafios reais, discutir soluções aplicáveis e construir conexões técnicas sólidas.



As expectativas da organização em relação ao impacto do evento estão relacionadas diretamente ao cotidiano das empresas e profissionais. “Esperamos que os participantes retornem às suas empresas com maior clareza técnica, visão crítica e segurança na tomada de decisão. Em um cenário regulatório cada vez mais exigente, profissionais atualizados conseguem antecipar riscos, reduzir não conformidades, melhorar a performance de auditorias e fortalecer a cultura de qualidade”, avalia Nascimento.



A evolução tecnológica e regulatória também estará presente nas discussões. Serão abordadas tendências internacionais, atualizações normativas recentes, impactos práticos nas plantas produtivas e estratégias de adaptação tecnológica. A proposta do segundo encontro é conectar exigência regulatória, inovação e sustentabilidade operacional, preparando os profissionais para um cenário cada vez mais dinâmico e globalizado.



“O 2º Workshop RN Processo Asséptico é um espaço de fortalecimento da comunidade que atua com produção estéril no Brasil. Ao reunir especialistas e profissionais que vivenciam os desafios da área, promovemos não apenas atualização normativa, mas também construção coletiva de conhecimento e responsabilidade sanitária. Em um setor onde a segurança do paciente é prioridade absoluta, investir em qualificação é investir em saúde pública e confiança regulatória”, conclui a presidente da SBCC.

Para saber mais, basta acessar: http://www.rnassepticos.com.br