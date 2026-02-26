Ph.D Sports e VS Gold anunciam fusão em hub de franquias

As redes paranaenses de academias Ph.D Sports e VS Gold se juntam ao mesmo hub de franquias - mas ao invés das marcas conflitarem entre si, a união busca consolidar a presença em todo o estado do Paraná. A nova estrutura centraliza a gestão das marcas, reunindo dois modelos operacionais distintos no segmento fitness do estado.

A franquia Ph. D Sports busca afirmar sua presença dando enfoque no público de ticket popular (R$120), enquanto a VS Gold visa trabalhar com o ticket médio a partir de R$ 200. Com a parceria, as marcas pretendem atingir não somente o público consumidor, mas também captar investidores interessados em franquias de academias.

Com a decisão, o grupo reúne agora academias de aproximadamente 1.000 metros quadrados, com capacidade para até 2,5 mil alunos na máxima ocupação e unidades maiores, estruturadas para atender de 2 mil a 2,5 mil alunos com menor nível de superlotação e maior número de equipamentos.

Viktor Rossa, CEO da rede de academias Ph.D Sports, conta que a medida foi estratégica para evitar conflito entre as marcas e estabelecer a atuação do grupo na região norte do Paraná. “A VS Gold tinha presença muito maior nessa área, enquanto a Ph.D Sports era mais forte no restante do estado. Com a fusão, queremos consolidar a região”, informa.

A estratégia adotada pelo grupo permite atender diferentes perfis e atingir tanto clientes quanto investidores interessados no setor de franquias de academias. O executivo reforça que o cliente que frequenta uma academia com ticket baixo não é o mesmo que utiliza uma com ticket médio, pois buscam experiências distintas.

“Quando trabalhamos com um ticket médio, atingimos outro público, totalmente diferente — a pessoa que quer pagar um pouco mais e ter acesso a mais máquinas, mais espaço e menos superlotação, que busca um bom local de treino completo, sem revezar tanto aparelho. Além disso, também conseguimos atingir o público investidor”, detalha Rossa.

Atratividade para investidores

O CEO da rede salienta que, do ponto de vista de investimentos, o modelo de franquia apresenta taxa de lucratividade com média mensal de 35% a 40%. O início da geração de lucro pode ocorrer nos primeiros três a quatro meses e o retorno total é estimado em até 36 meses, podendo proporcionar uma rentabilidade ágil para o investidor.

“O mercado fitness é um dos que mais cresce nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. É um setor muito promissor no Brasil, ainda com poucos praticantes de atividade física, se comparado com outros países. Muitas regiões já estão saturadas de academias low cost brigando pelo mesmo cliente, mas não têm uma academia com ticket médio um pouco mais alto para um cliente mais exigente”, comenta o executivo.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o mercado fitness brasileiro conta com mais de 64 mil empresas, dominado por pequenas academias, que representam 95,79% dos estabelecimentos. O setor cresce a uma taxa anual de 13,97%, impulsionado pelas gerações Y e Z, enquanto 47% da população ainda é sedentária, indicando potencial de expansão.



