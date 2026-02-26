Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

AVISO PARA IGNORAR O COMUNICADO DE IMPRENSA - Learning Tree International usa, Inc

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
26/02/2026 13:41

compartilhe

SIGA

LONDRES, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomos avisados pela Learning Tree International USA, Inc que jornalistas e demais leitores devem desconsiderar o comunicado de imprensa, “Learning Tree International Fecha Contrato Plurianual Exclusivo de Serviços de Treinamento Comercial com a NATO NCIA – IFB-CO-423236”, emitido em 24 de fevereiro de 2026 pela GlobeNewswire.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9662232)

Tópicos relacionados:

inc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay