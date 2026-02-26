Bradesco lança educação ilimitada a colaboradores

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Inovar deixou de ser um diferencial para se tornar um imperativo de perenidade para uma empresa. A inovação não deve ser um evento isolado, mas um movimento constante, e encontrar os parceiros certos para isso é fundamental. Segundo o artigo Unlocking the Code to Continuous Innovation: A Study of Key Determinants for Serial Innovators, publicado na revista Administrative Sciences em 2024, a estratégia mais poderosa para alcançar essa constância é o fomento de redes colaborativas e parcerias com entidades externas.



Mesmo empresas consolidadas devem buscar formas de inovar o que já é inovador. É isso que a Unico Skill e o Bradesco estão se propondo a fazer. O banco tem um programa de ensino consolidado, com a Fundação Bradesco, que atende a 42 mil crianças e jovens em todo o país, e a Unibrad, uma das principais universidades corporativas do Brasil, voltada à qualificação dos colaboradores da instituição. Para ampliar o acesso de seus colaboradores a cursos diversos, o Bradesco fez parceria com a Unico Skill, criadora do primeiro vale-educação do país.



Em fase piloto, o projeto permitirá que cerca de 5 mil funcionários de diferentes áreas do Bradesco acessem milhares de opções de graduações, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias em uma plataforma de educação ilimitada que permite personalizar e dar escala ao aprendizado. “A evolução cultural em uma organização da nossa escala exige consistência e ferramentas que impulsionem a adaptabilidade. Esse piloto busca democratizar o acesso ao conhecimento de ponta, permitindo que o colaborador seja o arquiteto de sua carreira — um habilitador direto de produtividade, performance e engajamento”, resume a diretora de Cultura e Talentos do Bradesco, Soraya Bahde.



A Unico Skill conecta os colaboradores do Bradesco a mais de cem instituições de ensino brasileiras e estrangeiras, como FGV, USP, Insper, Mackenzie, Estácio, Cambridge, Columbia, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras.



Personalização do aprendizado



O benefício da Unico Skill permite que cada colaborador crie sua própria trilha de aprendizagem de acordo com seu momento de carreira, sua necessidade profissional e seus anseios pessoais. Essa trilha pode ser criada por meio de inteligência artificial (IA) e conta com o auxílio de um consultor de carreiras do Unico Skill. “Com a nossa tecnologia, democratizamos o acesso à educação de qualidade, permitindo que cada pessoa seja protagonista da sua própria jornada de crescimento. Essa parceria com o Bradesco é um marco para escalar esse impacto”, afirma o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira. Além de cursos relacionados à função profissional, ele salienta que o colaborador tem liberdade para buscar conteúdos para uma transição de carreira, uma promoção para um cargo de liderança ou realização de um desejo pessoal.



Como funciona o benefício



A Unico Skill é uma espécie de plano de saúde, mas voltado à educação: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso a uma plataforma com milhares de cursos em instituições brasileiras e estrangeiras. Atualmente, são 26 mil opções de graduação, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias em mais de cem instituições nacionais e internacionais. O benefício tem ROI de até 4X — o que significa que, a cada real investido pela empresa, os colaboradores consomem quatro reais em educação de qualidade. “Nossa missão é democratizar a educação no ambiente corporativo, tornando-a acessível, mensurável e segura. Assim como o plano de saúde transformou o cuidado com a saúde no Brasil, o vale-educação vai transformar o aprendizado em um direito do trabalhador”, afirma Joca Oliveira.