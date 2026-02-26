Novo serviço da Lenovo oferece infraestrutura sempre ativa: Premier Support Plus para servidores com suporte proativo e impulsionado por IA

A Lenovo anunciou hoje a disponibilidade do Lenovo Premier Support Plus para Servidores, uma nova oferta de suporte premium projetada para ajudar empresas a reduzir o tempo de inatividade, simplificar as operações de TI e manter a infraestrutura crítica sempre pronta. Desenvolvido para os ambientes de alta disponibilidade atuais, o Premier Support Plus combina suporte proativo e preditivo impulsionado por IA, manutenção preventiva, acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a especialistas da Lenovo e gerentes de Engajamento de Serviço dedicados para ajudar as organizações a migrar da resolução reativa de problemas para o cuidado proativo do sistema.

À medida que as operações digitais continuam a se expandir e os ambientes de infraestrutura se tornam mais complexos, as equipes de TI estão sob crescente pressão para manter o tempo de atividade enquanto gerenciam recursos limitados. Os modelos tradicionais de suporte reativo podem levar a interrupções prolongadas, problemas recorrentes e custos imprevisíveis. O Lenovo Premier Support Plus para Servidores aborda esses desafios identificando problemas potenciais precocemente e resolvendo-os antes que impactem as operações comerciais.

“Com o Premier Support Plus para Servidores, a Lenovo está ajudando os clientes a se anteciparem a possíveis problemas de infraestrutura antes que eles afetem os negócios”, disse John Stamer, vice-presidente e gerente geral de Serviços Globais de Produtos e Sustentabilidade da Lenovo. “Ao combinar inteligência preditiva, supervisão especializada e resposta rápida, estamos permitindo que as organizações protejam o tempo de atividade, reduzam riscos e se concentrem na inovação.”

O Premier Support Plus para Servidores é a oferta de suporte de nível mais alto da Lenovo para ambientes de servidores corporativos, construída sobre a base do Lenovo Premier Support. O serviço foi projetado para servidores Lenovo ThinkSystem e ThinkAgile e oferece suporte inteligente para organizações que dependem de disponibilidade contínua. Os principais recursos do Lenovo Premier Support Plus para Servidores incluem:

Suporte proativo e preditivo com monitoramento impulsionado por IA e automação do Call Home, que detecta problemas potenciais precocemente e inicia automaticamente chamados de suporte e envio de peças.

Manutenção preventiva por meio de painéis de monitoramento, verificações de integridade do firmware e orientação especializada para melhorar a saúde, a confiabilidade e a longevidade do sistema.

Assistência especializada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com objetivo de resposta no local em até 4 horas para problemas críticos, ajudando a garantir uma recuperação mais rápida e o mínimo de interrupção.

Um gerente de Engajamento de Serviço Lenovo dedicado que fornece integração, relatórios contínuos e revisões de serviço regulares, atuando como um ponto único de responsabilidade.

Keep Your Drive, permitindo que os clientes retenham drives com defeito para manter o controle de dados confidenciais e atender aos requisitos internos de segurança e conformidade.

Cobertura de serviço global em mais de 75 mercados, oferecendo suporte consistente de nível empresarial em todo o mundo.

“De acordo com uma pesquisa recente da IDC, os clientes estão dando tanta, ou até mais, ênfase aos recursos de serviço quanto aos recursos do produto ao avaliar fornecedores”, diz Rob Brothers, vice-presidente de Serviços da IDC. “Não é apenas o produto, mas a experiência que o envolve que ajuda os clientes a escolher o fornecedor certo para suas necessidades. Com a adição do Premier Support Plus, a Lenovo está expandindo seu portfólio de serviços, projetado para aprimorar a experiência geral com servidores Lenovo.”

Para clientes com ambientes de missão crítica onde o tempo de inatividade não é uma opção, a Lenovo também oferece o Reparo de Serviço Garantido como um complemento opcional. Este serviço aprimorado oferece um compromisso de reparo no local em 6 horas, proporcionando uma resolução mais rápida para as necessidades operacionais mais exigentes.

O Premier Support Plus combina detecção preditiva, manutenção preventiva e planejamento guiado para manter a infraestrutura otimizada e pronta para escalar. Com a supervisão dedicada da conta por um gerente de Engajamento de Serviços da Lenovo, cobertura global e controles de retenção de dados por meio do Keep Your Drive, os clientes obtêm suporte consistente e transparente em que podem confiar. Ao transferir o ônus do monitoramento, manutenção e escalonamento para a Lenovo, as equipes de TI podem dedicar menos tempo reagindo a problemas e mais tempo impulsionando iniciativas estratégicas.

O Premier Support Plus para Servidores faz parte do amplo portfólio de serviços da Lenovo, que inclui os Serviços de Ciclo de Vida da Lenovo, projetados para ajudar os clientes a planejar, implantar, gerenciar, otimizar e evoluir a infraestrutura de TI com confiança.

Para saber mais sobre o Lenovo Premier Support Plus para Servidores, acesse https://www.lenovo.com/us/en/services/support-services/premier-support-plus-for-infrastructure/.

