Revenue Analytics apresenta uma nova experiência Climber RMS escalável para hotéis em todas as fases de maturidade

A Revenue Analytics, referência global em otimização de receitas e margens com recurso a Inteligência Artificial, anuncia o lançamento de uma experiência Climber RMS reforçada e desenhada para acompanhar a evolução operacional dos hotéis. Ao apoiar as equipas em três fases distintas de maturidade em Revenue Management, a plataforma oferece um percurso flexível para adoção de automação de preços, aprofundamento da inteligência comercial e transformação progressiva do pricing numa vantagem estratégica — tudo num único sistema, sem complexidade operacional adicional.

A nova experiência Climber RMS reforça o compromisso da Revenue Analytics em disponibilizar inteligência de receitas ajustadaàrealidade operacional dos hotéis. Em vez de impor uma solução única para todos, a plataforma adapta-se ao momento atual de cada equipa e evolui de acordo com as suas necessidades comerciais.

“Os hotéis não partem todos do mesmo ponto e não devem ser obrigados a adotar a mesma solução”, afirma Mário Mouraz, SVP LATAM da Revenue Analytics. “O Climber RMS oferece um caminho mais inteligente e flexível para a automação. Os hotéis podem começar com as funcionalidades de que precisam hoje e evoluir, com confiança, para estratégias de revenue mais sofisticadas ao longo do tempo.”

Desenvolvido para hoteleiros, líderes comerciais e equipas de revenue que enfrentam decisões constantes de pricing com recursos e tempo limitados, o Climber RMS substitui processos manuais e reativos por automação inteligente desde o primeiro dia. Em todas as fases, a plataforma assegura automação de preços com controlo, regras claras e total visibilidade de performance — permitindo decisões com confiança, mantendo sempre a possibilidade de intervenção manual quando necessário.

Uma Plataforma. Três Fases de Maturidade em Revenue Management.

O Climber RMS apoia hotéis em três fases progressivas de maturidade, alinhadas com o nível de complexidade operacional e os objetivos estratégicos de cada unidade:

Smart Pricing

Um Yield Manager desenvolvido para hotéis que estão a abandonar processos manuais ou baseados em folhas de cálculo. O Smart Pricing realiza ajustes automáticos de preços até seis vezes por dia e inclui BI Overview, Pickup Calendar e suporte contínuo. Os hotéis eliminam tarefas repetitivas e ganham visibilidade imediata sobre ocupação e ritmo de vendas.

RMS Growth

Pensado para hotéis preparados para uma abordagem mais estratégica, o RMS Growth aumenta a frequência de automação até 12 atualizações de preço por dia e introduz BI completo, Advanced Pickup e Forecasting. Esta fase permite antecipar movimentos de mercado, melhorar consistência e tomar decisões de pricing mais orientadas para o futuro.

RMS Pro

Criado para hotéis com maior complexidade comercial, o RMS Pro combina Inteligência Artificial avançada com funcionalidades alargadas, incluindo Group Management, pricing dinâmico por ocupação de categoria e reuniões estruturadas de revisão de performance. O pricing passa a ser uma alavanca estratégica de negócio, suportando decisões executivas e estratégias de revenue mais maduras.

A Inteligência Artificial monitoriza as condições de mercado em tempo real, ajustando preços de forma dinâmica e estratégica com base em variações de procura, níveis de ocupação e movimentos do competitive set — protegendo margens e captando oportunidades incrementais de receita.

“O nosso objetivo é tornar a inteligência de Revenue Management prática, acessível e aplicávelàrotina real dos hotéis”, acrescenta Mouraz. “Com as diferentes versões do Climber RMS, os hoteleiros não precisam de fazer um investimento excessivoàpartida. Podem adotar automação no nível adequado hoje e escalar facilmente quando estiverem preparados — sem disrupções.”

Independentemente da fase, todas as versões partilham a mesma base: automação de preços com controlo, regras claras, visibilidade total de performance e liberdade para intervir sempre que necessário.

A nova experiência Climber RMS reforça o compromisso da Revenue Analytics em construir um ecossistema de Revenue Management conectado e escalável, capaz de servir hotéis independentes, cadeias regionais e operações de maior complexidade. A plataforma equilibra simplicidade com sofisticação, promovendo clareza, consistência e impacto mensurável em todas as fases de crescimento.

Para saber mais, visite: www.revenueanalytics.com/industries/hospitality,www.climberrms.com

Sobre a Revenue Analytics

A Revenue Analytics transforma dados complexos numa vantagem competitiva. Como líder em otimização de receitas e margens com recurso a Inteligência Artificial, desenvolve soluções inovadoras que ajudam as empresas a aumentar lucros e melhorar a performance comercial através de insights acionáveis e análise preditiva.

Integrado no portefólio de produtos da Revenue Analytics, o Climber RMS é um sistema de Revenue Management em nuvem que apoia hotéis boutique, independentes e cadeias regionais na Europa e na América Latina a maximizar a rentabilidade. A sua plataforma inteligente e automatizada substitui análises manuais por recomendações acionáveis de pricing, permitindo que os hoteleiros se foquem no que fazem melhor — proporcionar experiências excecionais aos seus hóspedes.

A Revenue Analytics capacita decisões de pricing mais inteligentes que geram maiores resultados. Saiba mais em:

www.revenueanalytics.ai

www.climberrms.com

