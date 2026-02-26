Mobilidade corporativa com foco digital torna-se a norma para 79% das empresas, de acordo com a Holafly for Business

DUBLIN, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante muito tempo, a atenção dos funcionários durante viagens de negócios se concentrou no essencial e visível: reservas de voos corretas, hotéis próximos às reuniões, compra de apólices de seguro para o “caso de acontecer alguma coisa”. Todo o resto era deixado para resolver na viagem.

Mas, com o trabalho cada vez mais móvel, a forma como as empresas apoiam os funcionários no exterior passou a se expandir e o acesso digital ficou cada vez mais importante. O recente Holafly Global eSIM & Travel Report revelou que 79% das empresas atualmente fornecem alguma forma de acesso digital para funcionários que viajam para o exterior.

A viagem a trabalho hoje em dia significa chegar em outro país e imediatamente começar a navegar por sistemas desconhecidos: transporte, mapas, pagamentos, aplicativos de autenticação, alterações de última hora e pedidos urgentes de casa. Quando o acesso móvel falha, o impacto vai além da produtividade. Isso cria estresse, incerteza e uma sensação de falta de apoio exatamente no momento em que os funcionários estão mais desprotegidos.

É por isso que a conversa está mudando e ficar conectado no exterior não significa apenas ficar online para reuniões, e sim se sentir seguro, independente e amparado. A conexão permite que os funcionários encontrem o caminho para o hotel, entrem em contato com o suporte quando os planos mudam, gerenciem despesas, acessem as ferramentas da empresa e permaneçam conectados às redes profissionais e pessoais.

Esses momentos mostram como os funcionários se sentem apoiados na vida real. Quase oito em cada dez viajantes de negócios dizem que o acesso confiávelàInternet é muito importante durante aas viagens, não por ser conveniente, e sim porque permite que seu dia de trabalho continue sem interrupções.

Holafly for Business está ajudando as organizações a irem além das políticas de viagens de rotina e a adotarem uma infraestrutura orientada para objetivos específicos, concebida em torno da forma como as pessoas realmente viajam e trabalham, com um serviço de apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em mais de 18 idiomas, uma ferramenta de gestão unificada e planos mensais para evitar cobranças e coberturas inesperadas em mais de 160 destinos.

"O acesso digital no exterior tornou-se rotina para muitas empresas", disse Alex Bryszkowski, VP da Holafly for Business. “O que está mudando agora é a expectativa quanto a isso. As pessoas não querem apenas acesso, elas querem se movimentar, trabalhar e tomar decisões, sem atritos ou dificuldades, em qualquer lugar.”

Organizações como Volvo, Nike, Idealista, Puma e Airbnb estão repensando em como apoiar as equipes móveis, tratando o acesso digital no exterior como parte da experiência mais ampla do funcionário, em vez de um mero complemento técnico. Com as empresas continuando a aprimorar suas abordagens em relação ao bem-estar,àflexibilidade e ao trabalho global, o acesso digital no exterior emerge como um detalhe importante: você pode contar com o nosso suporte durante a sua viagem.

