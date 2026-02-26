Deutsche Telekom Relata Economia de Energia de até 65% na 5G Core Network, Desenvolvida com o Apoio da Mavenir

BONN, Alemanha, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, a empresa de software que cria redes móveis de IA por design, confirmou hoje seu envolvimento em dois projetos estratégicos da Deutsche Telekom AG para otimizar o consumo de energia na 5G Core Network.

Primeiro, como parte de uma colaboração de vários anos com a Deutsche Telekom, o software 5G Core nativo da nuvem da Mavenir e os recursos de automação com consciência energética foram fundamentais para alcançar até 65% de economia de energia na validação de rede ao vivo, estabelecendo uma nova referência para operações 5G Core sustentáveis e de alto desempenho na Europa. Com suporte dos recursos da Mavenir de software 5G que estão sendo implantados pela primeira vez, o core mais eficiente em termos de energia usa dimensionamento dinâmico de software e hardware para reduzir o uso de energia e as emissões de CO?, buscando um core "zero bits e zero watts". Isso se baseia em uma abordagem inovadora de Eficiência Energética Completa, desenvolvida pela Deutsche Telekom e parceiros.

Além disso, a Mavenir também é parceira de tecnologia fundamental na transição da Deutsche Telekom para uma arquitetura de nuvem unificada, a Horizontal TelCo Cloud, um facilitador fundamental para dimensionar otimizações de energia em toda a core network. Essa arquitetura de última geração substitui sistemas fragmentados e em silos por uma plataforma compartilhada, padronizada e nativa da nuvem, capaz de hospedar todos os serviços core network em escala.

O novo modelo do setor permite que as empresas de telecomunicações aproveitem a automação e prosperem, substituindo inúmeras soluções isoladas e independentes por uma plataforma compartilhada e padronizada para todos os serviços, por meio de uma core network escalável e nativa da nuvem. A Mavenir pretende continuar a ter um papel central na contribuição para a evolução da Horizontal TelCo Cloud, com experiência em:

Design nativo de nuvem com otimização de energia

Evolução da plataforma Kubernetes

Definições de Recursos Personalizados (CRDs) adaptadas para cargas de trabalho de telecomunicações

Gestão inteligente de recursos orientada por IA

Esses recursos ajudarão a Deutsche Telekom a progredir em direção a operações centrais totalmente automatizadas, conscientes da energia e da próxima geração.

Christoph Hilz, Vice-Presidente Sênior de Core Network e Serviços da Deutsche Telekom, disse: “A eficiência energética é um princípio fundamental para o design das nossas redes. Essa conquista é um exemplo de como a inteligência orientada por software, a arquitetura nativa da nuvem e a otimização de hardware se combinam para proporcionar um impacto mensurável. O core nativo em nuvem da Mavenir, como parte da Horizontal Telco Cloud Architecture da DT, foi fundamental para a nossa abordagem de completo gerenciamento de energia. Em colaboração com vários parceiros, incluindo a Mavenir, a Telekom desenvolveu um conceito que reduz o consumo de energia em todas as camadas da rede. Estamos repensando a arquitetura de nuvem da rede principal, criando um modelo para toda a indústria de telecomunicações.”

Michael Cooper, EVP e Gerente Geral, Packet Core, Segurança e Mensagens da Mavenir, disse: "A liderança da Deutsche Telekom demonstra o que os operadores de Nível 1 podem alcançar quando a inovação de software é aplicadaàsustentabilidade em escala. Abordagens inovadoras para a arquitetura de nuvem são fundamentais para simplificar as operações, reduzir a complexidade e acelerar a inovação. Com as operadoras de redes móveis entrando em uma era nativa de IA e passando por uma transformação de Telco para TechCo, veremos uma evolução das operações integradasàIA sendo criadas hoje para o poder de um ecossistema totalmente nativo de IA.”

Atividades conjuntas no Mobile World Congress (#MWC26):

Unlocking telco value in the agentic era será um tema importante no MWC Barcelona 2026, onde os executivos da Mavenir serão acompanhados por um representante sênior da Deutsche Telekom em um painel moderado na terça-feira, 3 de março, das 11h às 11h30, no estande da Mavenir no Pavilhão 2, 2H60 . Para garantir o seu lugar e participar pessoalmente ou via transmissão ao vivo, registre-se aqui: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

A Mavenir tem sido uma participante estratégica de longo prazo na jornada de transformação em nuvem da Deutsche Telekom, fornecendoàoperadora um núcleo de pacotes convergente (4G/5G) nativo da nuvem com aplicativos comprovados de fatiamento de rede. Este núcleo de pacotes totalmente conteinerizado permite serviços avançados autônomos (SA) 5G, incluindo produção de vídeo ao vivo, games móveis e RedCap.

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informação, visite www.mavenir.com

