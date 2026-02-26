MASARAT Mobility Park anuncia acordos com o TASARU Supplier Hub para impulsionar a localização da produção automotiva

O MASARAT Mobility Park, principal destino da Arábia Saudita para as indústrias automotiva e de mobilidade, firmou contratos de desenvolvimento e arrendamento com o TASARU Supplier Hub, uma iniciativa estratégica da TASARU Mobility Investments (empresa da PIF). Essa parceria sustenta a localização industrial a longo prazo, fortalece a cadeia de suprimentos automotiva nacional e aprimora significativamente a proposta de valor do Parque para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e fornecedores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260210583310/pt/

Conforme anunciado na 4ªedição do Fórum do Setor Privado PIF 2026, esses acordos permitem que o Centro de Fornecedores TASARU desenvolva instalações de manufatura no MASARAT Mobility Park para abrigar fornecedores globais de primeiro nível da indústria automotiva, atendendo a montadoras como a Ceer, a primeira marca saudita de veículos elétricos, e a Lucid Motors. Localizada no King Salman Automotive Cluster, na Zona Econômica Especial (ZEE) da Cidade Econômica Rei Abdullah (KAEC), essa iniciativa representa um passo estratégico para acelerar a ambição do Reino de construir um ecossistema automotivo e de mobilidade de classe mundial, em consonância com a Visão Saudita 2030.

Por meio dessa colaboração, o MASARAT Mobility Park fornecerá um ambiente industrial integrado e pronto para investimentos, projetado para apoiar operações de manufatura avançada, simplificar a instalação de fornecedores e viabilizar conectividade logística e operacional eficiente, fortalecendo o papel do Parque como um facilitador fundamental da localização da cadeia de suprimentos automotiva. A proximidade com as montadoras dentro do King Salman Automotive Cluster reforça o papel do Parque como um facilitador fundamental da localização da cadeia de suprimentos automotiva.

Tienie Ferreira, CEO do MASARAT Mobility Park, comentou:

“Esses acordos representam um passo estratégico para consolidar o MASARAT Mobility Park como uma plataforma construída especificamente para a fabricação automotiva. A parceria com o TASARU Supplier Hub acelera a localização de fornecedores essenciais, fortalece a prontidão da cadeia de suprimentos e apoia o crescimento de um ecossistema automotivo competitivo dentro do KAEC. Esse desenvolvimento está alinhado aos objetivos da Visão Saudita 2030 de construir um setor automotivo e de mobilidade resiliente e globalmente competitivo.”

Abdulaziz Almutairi, CEO do TASARU Supplier Hub, acrescentou: “O TASARU Supplier Hub foi projetado para traduzir a ambição industrial em execução. Ao integrar fornecedores globais de nível 1 em uma plataforma pronta para investimentos, promovemos o conteúdo local, possibilitamos um tempo de produção mais rápido e aprofundamos a participação do setor privado, apoiando diretamente os objetivos da Visão 2030 para uma cadeia de suprimentos automotiva competitiva e capaz de exportar.”

Este marco reforça o papel do MASARAT Mobility Park como uma plataforma industrial estratégica dentro do Cluster Automotivo Rei Salman, atraindo empresas automotivas internacionais e integrando fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços em um único ecossistema. O acordo apoia a localização da capacidade produtiva, promove a diversificação econômica, cria empregos de alto valor agregado e fortalece a posição da Arábia Saudita como um polo regional e global para as indústrias automotiva e de mobilidade.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210583310/pt/

Dina Redwan

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Info@masarat-kaec.com