Belkin apresenta nova coleção de acessórios para série Samsung Galaxy S26

A Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje uma nova coleção de acessórios projetados e otimizados especificamente para a série Samsung Galaxy S26. Do carregamento rápido e confiável Qi2 de 25 Wàproteção de tela avançada, desenvolvida para sensores de impressão digital ultrassônicos e telas de última geração, todos os produtos da coleção foram projetados para satisfazer as necessidades dos usuários do Galaxy S26.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260225698957/pt/

Belkin Introduces a New Accessory Collection for Samsung Galaxy S26 Series

Certificado 'Designed for Samsung'

Desenvolvida em conformidade com os padrões de desempenho, segurança e compatibilidade do Programa de Parceria de Acessórios Móveis da Samsung (SMAPP), a nova linha ressalta o papel da Belkin como parceira confiável, ao oferecer acessórios projetados para funcionar perfeitamente com os dispositivos Galaxy de última geração.

SHEERFORCE para Samsung Galaxy S26

Desenvolvida para proteção diária sem concessões, a coleção SHEERFORCE para a série Samsung S26 combina durabilidade de grau militar com detalhes de design inteligentes. As caixas são testadas para quedas de até 4 m (13 ft) e contam com a Tecnologia Nano-Titan para aperfeiçoar a absorção de impactos e a dissipação de calor, garantindo desempenho a longo prazo. Certificadas para cumprir com os padrões da Samsung e compatíveis com carregamento sem fio Qi2 de 25W, cada caixa inclui bordas elevadas reforçadas para proteger a tela e a câmera, áreas texturizadas para melhor aderência e um cordão integrado para maior versatilidade. Fabricada com 75% de materiais recicláveis ??e embalada sem plástico, a série SHEERFORCE tem garantia de dois anos. Os produtos SHEERFORCE já estão disponíveis para compra em belkin.com e amazon.com.

A coleção inclui:

SHEERFORCE Clear (US$ 49,99): Uma caixa ultrafina e minimalista que preserva a aparência natural dos dispositivos Galaxy S26. Os revestimentos antirriscos e contra desbotamento ajudam a manter uma aparência limpa e cristalina ao longo do tempo, oferecendo proteção confiável para o dia a dia.

(US$ 49,99): Uma caixa ultrafina e minimalista que preserva a aparência natural dos dispositivos Galaxy S26. Os revestimentos antirriscos e contra desbotamento ajudam a manter uma aparência limpa e cristalina ao longo do tempo, oferecendo proteção confiável para o dia a dia. SHEERFORCE Protect (US$ 49,99): Uma caixa resistente de dupla camada, feita para estilos de vida ativos e dinâmicos. Com estilo arrojado, laterais com ranhuras, botões texturizados e construção reforçada, proporciona maior proteção contra impactos e uma pegada segura. Disponível nas cores preto, azul-marinho e lavanda.

Coleção Titan EcoGuard

A coleção Titan EcoGuard foi otimizada para as telas e sensores de impressão digital ultrassônicos do Galaxy S26. Fabricada com materiais poliméricos avançados e infundida com a tecnologia proprietária Nano-Titan, a EcoGuard oferece resistência a arranhões e impactos com classificação 7H, líder do setor, com uma construção ultrafina que se flexiona sob pressão para absorver o impacto em vez de rachar. Feita com 97% de materiais reciclados pós-consumo certificados pelo Global Recycled Standard (GRS), a Titan EcoGuard oferece proteção contra quedas de até 1,8 m (5,9 ft). Todos os produtos Titan EcoGuard são enviados em embalagens 100% recicláveis ??e certificadas pelo FSC, e incluem ferramentas de instalação ecológicas para uma aplicação precisa e sem complicações. Os produtos Titan EcoGuard já estão disponíveis para solicitação em belkin.com e amazon.com.

A coleção inclui:

Proteção avançada e captação de energia

Protetor de tela Titan SmartShield

Como a solução de alto nível com vidro rígido da linha Galaxy S26, o Titan SmartShield oferece proteção de grau aeroespacial, que preserva a nitidez da tela e a precisão do toque. Com dureza superficial 9H, proteção contra quedas de até 2 m (6,5 ft) e total compatibilidade com o sensor de impressões digitais, o Titan SmartShield foi projetado para oferecer proteção inteligente e durável contra o desgaste diário. Um revestimento antirreflexo avançado mantém o brilho e a fidelidade das cores em qualquer ambiente, enquanto a tecnologia adesiva antipoeira garante uma instalação perfeita. Fabricado com até 60% de materiais reciclados, o Titan SmartShield equilibra durabilidade, nitidez e sustentabilidade. Uma versão com privacidade também estará disponível.

Preço: US$ 49,99

Disponibilidade: Disponível para solicitação agora em belkin.com e amazon.com

Base de carregamento modular UltraCharge

A base de carregamento modular UltraCharge oferece carregamento sem fio Qi2 de 25 W rápido e eficiente, projetado para carregar simultaneamente o Galaxy S26, fones de ouvido e smartwatch. Um suporte para smartwatch com trava de mola dobrável, que permite o uso do próprio carregador (BYOP), oferece flexibilidade para usuários do ecossistema Android, enquanto a proteção de silicone macio ao toque, a base antiderrapante e a compatibilidade com caixas de até 3 mm garantem confiabilidade no uso diário.

Preço: US$ 64,99

Disponibilidade: Disponível para solicitação agora em belkin.com e amazon.com

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260225698957/pt/

Contato com a mídia

Jen Wei

Vice-Presidente de Comunicações Globais e Marketing Digital

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

comms@belkin.com