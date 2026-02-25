Instituto Diálogos é lançado com propostas para o desenvolvimento nacional

Em um momento em que a geopolítica e a geoeconomia reconfiguram cadeias globais de produção e abastecimento e reposicionam o peso relativo das grandes potências no mapa, o Instituto Diálogos surge para colocar esses temas entre suas pautas e discutir o Brasil como um dos protagonistas no novo cenário mundial. Esse ambiente pressiona custos e competitividade e cria barreiras comerciais. Também eleva a disputa por energia, alimentos e outros insumos estratégicos.

Além de promover discussões de alto nível técnico, o Instituto Diálogos irá atuar para apresentar propostas que possam originar ou ser integradas a projetos de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Nas palavras da senadora Tereza Cristina (PP-MS), o Instituto Diálogos "tem a aspiração de construir projetos para o país".

Nesse contexto, o Instituto Diálogos promoverá a participação ativa de lideranças dos setores público, privado e acadêmico em ciclos de estudos comprometidos com este objetivo.

A entidade apartidária e sem fins lucrativos foi lançada nesta 4ª feira (25/02), em Brasília, com a senadora Tereza Cristina na presidência do Conselho de Administração. Seus sócios-fundadores são as empresas Corteva, Cargill, Cocamar, F.S., Banco Itaú. Hidrovias do Brasil, Tereos e Yara. Participaram do lançamento diversas autoridades federais, líderes empresariais, entre outros.

“Temos a missão de apresentar um projeto de desenvolvimento nacional sustentável, comprometido com um país mais justo e democrático”, resume Tereza Cristina, idealizadora do Instituto Diálogos.

Agenda de temas de discussão será diversificada

Com base em um calendário predefinido, os participantes articulados pelo Instituto Diálogos vão debater temas selecionados, como a nova geoeconomia global; o sistema de pesos e contrapesos entre os três poderes da República; entraves ao empreendedorismo; segurança alimentar; segurança energética; e a questão climática.

“Nenhuma das gerações passadas vivenciou as questões que se nos apresentam. É desafiador, alguns podem até achar penoso, mas como empresários, políticos, profissionais liberais, jornalistas, empreendedores, trabalhadores, estudantes, enfim, cidadãos deste país, não temos o direito de ignorar esta responsabilidade”, afirma Tereza Cristina.

Como as propostas serão elaboradas e divulgadas: grupos de estudos, eventos e conteúdos digitais

As propostas serão elaboradas em grupos de estudos, seminários, eventos, oficinas de trabalho e congressos. O resultado estará no site da entidade, em lives de seminários e entrevistas, em e-books, webinars, minidocs e artigos e entrevistas publicados na imprensa digital e tradicional, em papers e vídeos destinados a gestores públicos, comunidades acadêmicas e organizações não governamentais. “Dar ressonância ao conhecimento gerado pelo Instituto Diálogos é condição indispensável para que se alcancem seus objetivos”, afirma Tereza Cristina.

Composição do Instituto

Diretor-Executivo - Inácio Muzzi

Presidente do Conselho de Administração - senadora Tereza Cristina

Demais integrantes do Conselho

Ana Cecília Andrade, consultora;

Representantes indicados pelas empresas sócias-fundadoras: Corteva; Yara; Terios; Hidrovias do Brasil (grupo Ultra)