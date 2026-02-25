InternetSul representa ISPs gaúchos em seminário sobre políticas de comunicações

O diretor de Relações Institucionais da InternetSul, Fábio Badra, representou a diretoria e os associados da entidade no Seminário Políticas de Comunicações, evento independente de debate e análise do ambiente regulatório das telecomunicações, Internet e comunicação social do Brasil, realizado na terça-feira, 24 de fevereiro, em Brasília.

Badra integrou o painel de abertura “Prioridades e agendas para 2026”, que contou também com a participação de Carlos Baigorri, presidente da Anatel, Hermano Tercius, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Marcos Ferrari, diretor da Conexis Brasil Digital, Rodrigo Schuch, representando a Associação NEO, e Cristiano Flores, da Abert.

“Apresentei as principais agendas setoriais da InternetSul para 2026, reforçando prioridades como a qualificação, gestão e governança dos provedores de Internet (ISPs), o compartilhamento de infraestrutura, a ampliação das linhas de crédito, com foco no Fust, a conformidade regulatória, a harmonização tributária e o fortalecimento da segurança jurídica para o setor”, destacou Badra.

No evento, o diretor também ressaltou a capacidade de renovação institucional da InternetSul, com a oxigenação de lideranças e o fortalecimento da representatividade da entidade. Segundo ele, a Associação vive um momento positivo ao ser liderada por uma mulher reconhecida pelo setor, a presidente Raquel Schwambac, destacando a importância desse movimento para a consolidação das pautas estratégicas.

Outro ponto enfatizado foi a diretriz da presidência da entidade em ampliar a presença da InternetSul no interior, intensificar a proximidade com os associados e promover uma expansão significativa das ações de qualificação, preparando os provedores para os desafios regulatórios e de mercado que devem se intensificar nos próximos dois anos.

“Me sinto honrada com o posicionamento apresentado no seminário. O cenário atual do setor — marcado pelos impactos regulatórios da Anatel e pelas mudanças decorrentes da Reforma Tributária — exige atuação cada vez mais coordenada. Não há mais espaço para iniciativas isoladas: é fundamental investir em preparo técnico, estratégia jurídica, alinhamento institucional e união do segmento”, avaliou Raquel. “Quando o setor fala a mesma língua, com dados, argumentos consistentes e posicionamento claro, nossa força se multiplica”, finalizou.