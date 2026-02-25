Assine
Mundo Corporativo

Uso de escovas técnicas em laboratórios integra protocolos de higienização

O uso de escovas técnicas específicas em laboratórios integra os protocolos de higienização de vidrarias e atende às orientações regulatórias para ambientes de análise clínica, pesquisa e produção farmacêutica.

DINO
DINO
Repórter
25/02/2026 17:54

Specialist working with micro pipette to drop liquid in beaker and test tube. Chemistry engineer using laboratory equipment and glassware to do research experiment at work. Close up
Specialist working with micro pipette to drop liquid in beaker and test tube. Chemistry engineer using laboratory equipment and glassware to do research experiment at work. Close up

O setor laboratorial brasileiro registra expansão contínua na adoção de instrumentos especializados de limpeza, reflexo do aumento das exigências regulatórias e da ampliação das operações de análise clínica, pesquisa e produção farmacêutica no país.

mercado de laboratórios no Brasil vem crescendo impulsionado pela demanda por diagnósticos e controle de qualidade, o que amplia a necessidade de ferramentas técnicas adequadas para a limpeza de equipamentos delicados. O Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que o uso de instrumentos adequados de higienização integra as boas práticas em ambientes laboratoriais e farmacêuticos, com vistas à prevenção de contaminações cruzadas que podem invalidar experimentos ou comprometer a segurança dos profissionais.

As escovas para laboratórios são fabricadas com cerdas de crina animal revestida em PVC ou nylon atóxico, materiais que aliam flexibilidade e resistência sem provocar abrasão nas superfícies de vidro. As hastes, geralmente de aço inoxidável ou material resistente a agentes químicos, permitem alcançar regiões internas de difícil acesso, como gargalos e curvas de vidrarias como provetas, balões volumétricos, buretas e pipetas.

Segundo Jefferson Weinberger, diretor comercial da Weinberger, “a escolha do modelo correto para cada tipo de vidraria é determinante para evitar o acúmulo de resíduos e preservar a integridade dos materiais, fatores diretamente associados à precisão das análises realizadas”. O profissional observa ainda que a substituição periódica das escovas, em conformidade com os protocolos de biossegurança vigentes, compõe parte essencial da rotina de controle de qualidade nos laboratórios.



Website: https://www.linkedin.com/in/weinberger-ind-com-de-escovas-5a25b9280/

