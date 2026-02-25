Taxas encarecem e inadimplência em condomínios atinge 11,95%

Conforme dados publicados pelo Censo Condominial 2025/2026, as taxas condominiais encareceram e os brasileiros estão tendo mais dificuldade para pagar. As informações são de que o valor subiu 24,9% em três anos, alcançando a média de R$ 516, e a inadimplência superior a 30 dias chegou a 11,95%, o maior patamar do período analisado.

Esse estudo é feito com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Receita Federal e da plataforma uCondo, de gestão de condomínios. Segundo as instituições, o Brasil tem 327.248 condomínios ativos, que reúnem cerca de 39 milhões de moradores.

Para especialistas, o crescimento da dívida com taxas de condomínio está diretamente ligado ao cenário mais amplo de endividamento das famílias e ao aumento dos custos de viver em condomínios. “Um dos principais fatores é a alta contínua das taxas condominiais, que têm subido de forma significativa nos últimos anos em decorrência do aumento dos custos de manutenção, serviços e despesas obrigatórias. Esse aumento está pressionando ainda mais o orçamento dos condôminos e reduzindo a margem de renda disponível para outras despesas, o que amplifica a dificuldade de pagamento por parte de muitos moradores”, esclarece o administrador de empresas e CEO da LLZ Garantidora, Zener Costa.

Além disso, a própria dinâmica de cobrança condominial pode agravar a situação. “Quando moradores começam a atrasar essas taxas, juros e multas incidem sobre os valores em aberto, aumentando o débito acumulado e tornando ainda mais difícil a regularização. Em consequência, muitos optam por priorizar gastos essenciais como alimentação, saúde e transporte diante de orçamentos domésticos apertados, com as taxas de condomínio competindo com outras despesas obrigatórias. Evidentemente, a dívida condominial acaba se transformando numa bola de neve”, acrescenta Zener.

Como uma possível solução, o administrador indica um serviço ainda pouco conhecido entre síndicos e administradoras de condomínio, mas essencial para o setor. Trata-se da assistência de uma garantidora de receita para condomínios.

“Contar com uma garantidora é a forma mais segura de garantir que o condomínio tenha estabilidade para cumprir suas obrigações, manter seus serviços e atravessar as mudanças sem sustos. Isso enquanto um agente terceirizado absorve as taxas e repassa o valor integral da arrecadação mensal, sem os possíveis prejuízos por atraso. Essa proteção garante previsibilidade ao gestor condominial, que pode manter o espaço funcionando normalmente, realizar manutenções, cumprir obrigações e evitar desgastes com os condôminos”, finaliza.

Sobre a LLZ

