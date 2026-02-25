Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Escarfagem industrial ganha eficiência com mangueiras de borracha resistentes

Especialistas apontam que a especificação técnica correta de mangueiras de borracha é fator decisivo para a segurança e a produtividade em processos de escarfagem na indústria metalúrgica e siderúrgica brasileira.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
25/02/2026 16:06

compartilhe

SIGA
x
steel pipelines and cables in a plant,Industrial zone.
steel pipelines and cables in a plant,Industrial zone. crédito: SKY

A escarfagem é uma técnica amplamente utilizada na indústria metalúrgica e siderúrgica para a remoção de imperfeições em superfícies metálicas por meio de jatos de material abrasivo ou chamas de alta temperatura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diante desse cenário, a seleção de mangueiras com especificação técnica adequada ganha importância estratégica. Segundo o diretor-executivo da Maxxflex, José Francisco dos Santos, “a resistência à abrasão do revestimento externo e a formulação do tubo interno são critérios fundamentais na escolha de mangueiras para escarfagem, pois determinam diretamente a vida útil do componente em campo e a segurança do operador”.

No mercado brasileiro, fabricantes especializados em borracha técnica têm desenvolvido produtos voltados especificamente para esse tipo de aplicação. A mangueira ACESC 300 – Escarfagem é um exemplo de solução projetada para a condução em processos de escarfagem, com estrutura que combina resistência estrutural e flexibilidade operacional.

O segmento de mangueiras industriais no Brasil acompanha o crescimento da produção manufatureira nacional. O setor tem avançado com investimentos em tecnologia, qualificação de mão de obra e conformidade com normas internacionais, ampliando a competitividade frente aos concorrentes asiáticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A padronização técnica e a rastreabilidade de processos são exigências cada vez mais presentes nos processos de contratação industrial. Conforme orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fornecedores que documentam especificações e garantem conformidade normativa têm maior aderência às demandas de setores como siderurgia, construção civil e mineração, impulsionando o desenvolvimento contínuo de soluções de borracha adaptadas a aplicações críticas.



Website: https://www.linkedin.com/company/maxxflex/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay