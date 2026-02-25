Inflow apresenta novo conceito de sofás inteligentes

A Inflow chega ao mercado brasileiro de estofados unindo tecnologia e design inteligente para entregar sofás de alto padrão e conforto que priorizam praticidade: chegam compactos na caixa, dispensam montagem e se adaptam a diferentes espaços e configurações.

A marca oferece uma linha de sofás e estofados modulares, compactos e personalizáveis para atender à crescente demanda de um consumidor urbano, dinâmico e conectado.

Design, conforto e personalização

Os sofás e poltronas da Inflow partem de um design inteligente para permitir diferentes configurações de espaço. A modularidade faz com que cada peça acompanhe mudanças no ambiente ao longo do tempo.

“Sofás modulares são um coringa na decoração. Eles permitem personalização e adaptação: o cliente pode montar o sofá da maneira que mais combinar com seu estilo pessoal e com as necessidades do seu espaço. Esses atributos são ideais para ambientes multifuncionais ou pequenos, porque permitem diversas combinações”, explica Gustavo Daher, head de e-commerce da Inflow.

“Entendemos que o novo consumidor de estofados, especialmente jovens adultos que vivem em grandes centros urbanos, valoriza não apenas conforto e estética, mas também personalização e agilidade. Por isso, desenvolvemos uma experiência digital que permite configurar o sofá de acordo com o espaço e a necessidade de cada um”, completa.

No site, o consumidor pode escolher modelos, definir o número de módulos, cores e opções de tecidos. Os produtos também estão disponíveis em marketplaces como Mercado Livre e Amazon.

Pronta-entrega: da fábrica ao cliente

Para garantir agilidade na entrega, a Inflow investiu em uma estrutura própria de produção, localizada no interior de São Paulo. A empresa também conta com um centro de distribuição em Minas Gerais, reforçando o modelo de entrega direta da fábrica ao consumidor.

Na capital paulista, os sofás e poltronas são entregues em até duas semanas. Para outras regiões do país, o prazo pode ser consultado diretamente no site da marca.