Tecnotree vence em duas categorias no Asian Telecom Awards 2026

A Tecnotree, líder global em sistemas de suporte a negócios digitais nativos de IA para operadoras de telecomunicações, anunciou hoje que venceu as categorias Iniciativa de IA do Ano – Emirados Árabes Unidos e Iniciativa Digital do Ano – Emirados Árabes Unidos no Asian Telecom Awards 2026. A vitória ao lado da Singtel, Mobicom, Telkomsel, MyRepublic, Telecom Malaysia, Ooredoo Kuwait, E& e muitas outras reforça as inovações líderes do setor da Tecnotree em plataformas de experiência digital e engajamento do cliente com tecnologia de IA.

Os prêmios reconhecem a plataforma Moments Engagement and Experience Management da Tecnotree, alimentada por IA, e a MVNE/MVNO CX Catalyst Initiative, duas capacidades distintas, mas complementares, que juntas demonstram o que significa ser uma plataforma de operadora verdadeiramente nativa de IA e alinhada com o TM Forum ODA.

Iniciativa de IA do Ano: Moments Engagement and Experience Management

A premiada plataforma Moments da Tecnotree redefine a forma como os provedores de serviços de comunicação interagem com os clientes, passando de campanhas estáticas e em lote para experiências contextuais em tempo real, impulsionadas por GenAI e inteligência preditiva.

Modelo de dados full stack para eventos em tempo real

Na base da plataforma está um modelo de dados de eventos em tempo real full stack que ingere, processa e enriquece continuamente os sinais dos clientes ao longo de todo o ciclo de vida, desde o uso da rede e interações com aplicativos até eventos de faturamento, pontos de contato de suporte e gatilhos de localização. Essa camada de dados sempre ativa fornece o mecanismo de contexto ao vivo que alimenta todas as capacidades de decisão e engajamento downstream.

Segmentação alimentada por IA generativa (GenAI) em todos os canais

Aproveitando os agentes de IA generativa, a plataforma realiza uma segmentação dinâmica e preditiva que vai muito além do RFM tradicional ou das coortes baseadas em regras. Os modelos de IA pontuam e ressegmentam continuamente os clientes com base em trajetórias comportamentais, sinais de propensão e valor de vida útil previsto, gerando microssegmentos hiper-relevantes em tempo real, sem intervenção manual do analista. Esses segmentos são instantaneamente acionáveis em todos os canais de engajamento: e-mail, SMS, USSD, IVR, páginas de destino no aplicativo e WhatsApp.

Mecanismos de próxima melhor oferta e próxima melhor ação

Os mecanismos integrados de tomada de decisão NBO e NBA avaliam o contexto de cada cliente, incluindo padrões de uso, sinais de sentimento, indicadores de risco de rotatividade e estágio atual da jornada, para revelar a ação mais relevante comercialmente e em termos de experiência no momento certo. Seja o gatilho uma violação do limite de dados, um aniversário de contrato, uma tentativa fracassada de autoatendimento ou um marco de permanência do concorrente, a plataforma responde com um envolvimento personalizado e otimizado para o canal que impulsiona a conversão, reduz a rotatividade e aumenta a receita média por usuário.

Os resultados da implantação nos Emirados Árabes Unidos demonstraram um forte desempenho comercial, com aumentos mensuráveis nas taxas de conversão, receita e valor da vida útil do cliente.

Iniciativa Digital do Ano: MVNE/MVNO – Lançando novas marcas e modelos de negócios em uma plataforma ODA nativa de IA

Complementando suas capacidades de engajamento, a Iniciativa CX Catalyst da Tecnotree demonstra a extraordinária flexibilidade do Tecnotree BSS Suite 5.0, uma plataforma nativa de IA, alinhadaàArquitetura Digital Aberta (ODA) do TM Forum, criada especificamente para modelos de negócios B2B2X, permitindo o lançamento e a expansão de operações MVNE e MVNO com rapidez e agilidade comercial.

Viabilizando novas marcas e modelos de negócios

Em um mercado onde a capacidade de lançar novas marcas digitais, atender a segmentos de nicho e experimentar modelos de negócios B2B2X alternativos é um diferencial competitivo crucial, o Tecnotree BSS Suite 5.0 fornece uma base componível e nativa da nuvem que torna a implantação de MVNO e MVNE radicalmente mais rápida e econômica. Os operadores podem criar novas marcas, seja para o público jovem, corporativo, verticais de IoT ou comunidades digitais, sem duplicar infraestrutura ou reconstruir pilhas BSS/OSS do zero.

Flexibilidade da pilha ODA nativa de IA

O Tecnotree BSS Suite 5.0 é construído em uma arquitetura de microsserviços totalmente alinhada com as APIs abertas do TM Forum e os padrões de componentes ODA, oferecendo a modularidade e a interoperabilidade que os modelos de negócios B2B2X exigem. Cada componente funcional, desde o catálogo de produtos e gerenciamento de pedidos até faturamento, gerenciamento de parceiros, orquestração do ciclo de vida do cliente e liquidação no atacado, opera como uma capacidade independente, exposta por API, que pode ser montada, escalada ou substituída sem interromper a pilha como um todo.

Essa arquitetura permite que as MVNOs lancem propostas diferenciadas no mercado em questão de semanas, e não de meses, enquanto as operadoras MVNE podem integrar múltiplas operadoras virtuais e parceiros B2B2X em uma plataforma compartilhada, porém logicamente isolada, reduzindo o custo total de propriedade e maximizando a receita por elemento de rede em todas as camadas da cadeia de valor.

Os recursos nativos de IA estão incorporados em todo o BSS Suite 5.0: modelos preditivos de rotatividade, intervenções automatizadas no ciclo de vida e experiências de autoatendimento com tecnologia GenAI estão disponíveis para todas as marcas e parceiros na plataforma desde o primeiro dia, não sendo adicionados posteriormente. Isso significa que mesmo a menor MVNO ou revendedora B2B2X pode competir com a sofisticação da experiência do cliente de uma operadora de nível 1.

“Ser reconhecida em duas categorias-chave no Asian Telecom Awards reflete a profundidade e a amplitude do que estamos construindo na Tecnotree”, afirmou Prianca Ravichander, CCO e CMO da Tecnotree. “Nossa plataforma Moments demonstra que o engajamento nativo em IA não é um recurso isolado, mas sim uma arquitetura full stack, que vai desde dados de eventos em tempo real provenientes dos canais e da rede até nossa segmentação com GenAI, NBO e NBA em todos os canais. E o Tecnotree BSS Suite 5.0 comprova que a mesma stack ODA nativa em IA pode viabilizar marcas e modelos de negócios B2B2X totalmente novos para MVNOs, MVNEs e marcas digitais, com a velocidade e a flexibilidade que o mercado exige. Juntas, essas conquistas são um testemunho do que significa ser construída para a era da inteligência — e não apenas adaptada a ela.”

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma fornecedora global de soluções digitais nativas em IA para suporte a negócios e experiência do cliente voltadas a operadoras de telecomunicações e além. Suas plataformas impulsionam a monetização do comércio, a orquestração de ciclos de vida e o engajamento personalizado para operadoras tradicionais (CSPs), MVNOs e novas marcas digitais, permitindo que as operadoras acelerem a transformação digital, aumentem a receita e fortaleçam a fidelidade dos clientes.

Prianca Ravichander, CCO e CMO, Tecnotree

prianca.ravichander@tecnotree.com