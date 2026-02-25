Agência DIVIA conquista selo Google Partner Premier 2026

A agência DIVIA Marketing Digital conquistou o selo Google Partner Premier 2026, marcando o quinto ano consecutivo com essa certificação. Assim como em 2022, 2023, 2024 e 2025, o resultado a mantém entre as agências com melhor desempenho no programa e evidencia a continuidade do trabalho realizado na gestão de campanhas de Google Ads.

A DIVIA atua há mais de 15 anos com foco em Google Ads, otimização de SEO e campanhas de geração de leads. Com mais de 300 clientes ativos no Brasil, EUA, Austrália e Portugal, a agência atende diferentes segmentos e também colabora voluntariamente com mais de 15 projetos sociais, ONGs e associações. Conta com escritórios em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Goiânia e Orlando, nos Estados Unidos.

O selo Google Partner Premier é concedido às agências que comprovam conhecimento técnico e desempenho consistente em suas operações de marketing on-line. A certificação considera, entre outros fatores, o nível de especialização da equipe em Google Ads e a capacidade de manter resultados sustentáveis para os clientes.

De acordo com o Programa Google Partners, há três níveis de participação: Membro, Partner e Partner Premier — cada um com critérios específicos. Para alcançar o nível Premier, a agência deve contar com pelo menos dois analistas certificados nos exames do Google Ads e estar entre as 3% das empresas com melhor desempenho no país. A relação completa das agências com o selo está disponível no diretório oficial do programa.

Além do reconhecimento, a certificação garante acesso a recursos do Google, suporte especializado, treinamentos e possibilidade de participação em testes de novos produtos antes do lançamento oficial. Esses recursos contribuem para o desenvolvimento das estratégias adotadas pela agência na gestão de campanhas digitais.

Fernando Ferreira, sócio-fundador e CEO da DIVIA Marketing Digital, comentou o reconhecimento da agência como Google Partner Premier 2026 pelo quinto ano consecutivo. Segundo ele, o resultado reflete a continuidade do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

“A conquista do selo pelo quinto ano consecutivo representa o reconhecimento do Google pelo trabalho consistente na gestão de campanhas de Google Ads e atesta a liderança da DIVIA no mercado de marketing digital, sendo motivo de grande orgulho e satisfação para toda a equipe da agência”, afirma Fernando Ferreira, CEO da empresa.

O executivo também destaca a importância da parceria com o Google para a gestão das campanhas dos clientes. Ele ressalta que o status de Partner Premier amplia o acesso a recursos técnicos e benefícios exclusivos, além de contribuir para o aprimoramento das estratégias desenvolvidas pela agência.

Com a renovação do selo Google Partner Premier, a DIVIA Marketing Digital permanece entre o seleto grupo de agências brasileiras reconhecidas pelo programa. A certificação registra a continuidade dos resultados obtidos e direciona a atuação da empresa para novos projetos.

Com parceria ativa com o Google, a DIVIA segue desenvolvendo suas operações em marketing digital, acompanhando as mudanças do setor e aplicando soluções voltadas à gestão e performance de campanhas.