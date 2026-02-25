Engelima expande com terceirização e soluções digitais

A empresa de engenharia elétrica predial Engelima Engenharia registrou em 2025 expansão da atuação no setor, com entrada no mercado de terceirização de mão de obra técnica, levando profissionais da empresa para atuarem diretamente dentro de condomínios, centros logísticos e empreendimentos comerciais.

O objetivo da atuação ampliada é responder à demanda crescente de clientes do segmento por atendimento ágil, personalizado e seguro, além de reforçar a importância da manutenção contínua e da gestão eficiente. A expansão também inclui a plataforma EON, ferramenta de apoio à gestão documental e operacional dos clientes.

Dorival Lima, Engenheiro Eletricista da companhia, declara que 2025 marca um ponto de virada para a empresa, que ampliou o nível de entrega de seus serviços para atender às exigências do mercado.



“A expansão é resultado natural do amadurecimento da empresa e da consolidação dos nossos serviços de gestão de energia, que tem potencial para apresentar resultados expressivos em eficiência e redução de custos para os clientes”, afirma.

Segundo o executivo, a decisão de atuar no segmento de terceirização de mão de obra técnica é impulsionada por dois fatores do mercado: o crescimento rápido do setor, acompanhado da escassez de profissionais qualificados, e a baixa cultura de manutenção preventiva, que eleva os custos emergenciais nos empreendimentos.

“Decidimos atuar posicionando profissionais dentro dos empreendimentos, para antecipar falhas, reduzir manutenções corretivas urgentes e gastos emergenciais. Para isso, investimos continuamente na capacitação da nossa equipe. Os técnicos passam por treinamentos recorrentes e especializações diversas”, explica o especialista.

Conforme mostra o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os custos com energia têm impacto significativo sobre as pequenas empresas, podendo representar até 20% das despesas operacionais. A entidade aponta que uma avaliação profissional do consumo energético pode identificar oportunidades de economia adaptadas à realidade de cada negócio, proporcionando maior eficiência e redução de gastos.

O engenheiro da Engelima Engenharia afirma que é possível diminuir gastos emergenciais em até 30% nos custos gerais e mais de 40% nas urgências. “Nossa expectativa é consolidar definitivamente a terceirização de mão de obra técnica como um serviço estratégico para o mercado. O crescimento da demanda já é visível”.

Transformação digital e tecnologia aplicada

A Engelima Engenharia tem buscado incorporar inovação e tecnologia ao seu portfólio de serviços em consonância com a transformação digital intensa sofrida pelo setor nos últimos anos. A empresa investe em monitoramentos, análises tarifárias detalhadas e metodologias avançadas de gestão energética. Além disso, prevê ampliar o uso da plataforma EON, expandir a estrutura de gestão de energia e seguir avaliando novas soluções que integrem tecnologia, eficiência e segurança.

Elton Bueno, engenheiro eletricista da Engelima Engenharia, pontua que a digitalização não substitui o profissional técnico, mas potencializa o trabalho dele. “O que buscamos é reduzir riscos, antecipar problemas e permitir decisões mais inteligentes. Quando combinamos tecnologia com presença técnica dentro do empreendimento, podemos elevar o padrão de manutenção e segurança a um nível superior ao modelo tradicional”.

A EON é uma plataforma digital de apoio à gestão documental e operacional que reúne, em um único ambiente, laudos, relatórios e atestados, permitindo que os clientes acessem esses documentos em tempo real, de maneira otimizada.

Segundo o engenheiro, a solução nasce da vivência prática da equipe, que identificou a dificuldade de síndicos, administradoras e gestores em acompanhar documentos essenciais à segurança operacional. “A EON busca fortalecer a nossa proposta de gestão técnica inteligente e contribuir para a transparência e para a conformidade dos empreendimentos”.

Bueno reforça que a capacidade de operar com segurança, eficiência e previsibilidade é o principal patrimônio de qualquer empreendimento. Para ele, a valorização só se sustenta com manutenção contínua, decisões técnicas bem fundamentadas e acompanhamento especializado.

