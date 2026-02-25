Vendedor que não dorme: soluções de IA otimizam venda

No mundo das vendas, cada minuto no atendimento de clientes é importante. Diante da necessidade de responder o público rapidamente, empresas têm usado soluções de inteligência artificial (IA) que otimizam o atendimento para ser realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, como um “vendedor que nunca dorme”. Um lead (potencial cliente) respondido em até cinco minutos tem 21 vezes mais chance de conversão em venda, de acordo com uma análise da InsideSales.

O movimento também é notado pelos consumidores. Em um estudo intitulado Global Happiness Index, feito pela NiCE, 72% dos entrevistados relataram benefícios diante do uso de IA em suportes. Além disso, 69% dos clientes disseram confiar em empresas que usam IA na mesma proporção ou até mais do que confiam naquelas que não usam essa tecnologia, apontou a pesquisa repercutida pelo site Meio e Mensagem.

Gabriel Brown, sócio da empresa Skill-Hub, afirma que a IA, por si só, “não faz milagre”, mas, se bem aplicada, pode melhorar os resultados de conversão. A companhia na qual ele atua é especializada em agentes de IA desenvolvidos para realizar suporte ao público, vendas pelo WhatsApp, social selling, prospecção de clientes, entre outras funções.

“Antes, os chatbots robóticos tinham menus de opções engessados que não entendiam respostas que fugiam do padrão esperado. Hoje, é possível utilizar IA para ter um atendimento mais humanizado, contextual e eficiente, que entende mensagens de áudio e responde com áudio criado na hora com voz humana, decifra imagens e até mesmo documentos. Esse último recurso é muito utilizado para a conferência de comprovantes de pagamento, por exemplo, além de se integrar com outros canais como e-mail e ferramentas como agendas e customer relationship management (CRM)”, destaca Brown.

Ele explica que, com as limitações tecnológicas de antes, era comum ter leads “esfriando” (potenciais clientes que perdem o interesse no produto ou serviço), conversão caindo e muito esforço manual com tarefas repetitivas de prospecção.

Graças ao avanço tecnológico, tornou-se possível garantir atendimento de leads dentro de uma média de 1 minuto, possibilitando aumento de conversão e potencial de escala sem aumentar a equipe humana, diz Brown.

Ações Geradoras de Receita (AGR)

Para que a jornada do consumidor funcione de forma eficiente do primeiro contato até a venda e o pós-venda, Diego Solis, também sócio da Skill-Hub, destaca a importância das empresas terem processos bem organizados. Ele cita, como exemplo, a metodologia de Ações Geradoras de Receita (AGR), aplicada pela Skill-Hub e dividida em quatro etapas.

A primeira delas é a construção de lista pré-qualificada, ou seja, a seleção de clientes em potencial com algum indício de qualificação, como segmento, localidade ou interesse. “Para construção de lista de prospectos pré-qualificada, a Skill-Hub desenvolveu uma ferramenta em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para extrair contatos com base em palavra-chave, DDD alvo e canal (Instagram, Facebook, LinkedIn ou Google Maps)”, diz Solis.

Em seguida, vem o convite, por ligação ou mensagem no WhatsApp, a uma lista de leads. Seguindo scripts validados de prospecção e qualificação de leads, a IA pode executar o convite para uma apresentação comercial, detalha Solis. “Para aqueles que aceitarem o convite, chegou a hora de apresentar sua oferta (terceira etapa). Acreditamos que uma boa oferta tem 12 pilares fundamentais que ensinamos por meio de cursos e mentorias”, pontua o executivo.

A última etapa é a de follow-up (acompanhamento do cliente) e fechamento. “Sabemos que quando depende do humano, existe esquecimento, atraso ou tarefas em demasia que impedem que o acompanhamento seja bem executado. Automatizamos esse processo com o objetivo de aumentar a eficiência”, afirma Solis.

Funcionalidades

Weslei Preisner, sócio da Skill-Hub, diz que resultados positivos têm sido recorrentes entre os negócios que utilizam agentes de IA. A tranquilidade de saber que a máquina de vendas da empresa não paralisa aos finais de semana, pós-expediente e feriados, pode ser proporcionada por uma IA. “É como se fosse um vendedor que nunca dorme e atende 24 horas por dia”, compara.





Outros pontos incluem maior capacidade de escala, diminuição do tempo de resposta ao cliente, aquisição de clientes sem custo de mídia, aumento de conversão e mais clareza de métricas do CRM, ressalta Preisner.

Além disso, de acordo com o estudo “Barômetro de empregos de inteligência artificial 2025”, da PricewaterhouseCoopers (PwC), a IA está tornando os trabalhadores mais produtivos e criando valor para as empresas. O artigo também menciona que o crescimento na receita gerada por empregado é três vezes maior nos setores mais aptos a usar a tecnologia.

“Em um futuro próximo, quem não tem IA estará fora do negócio. Como quem hoje tenta empreender sem estar na internet ou sem utilizar o WhatsApp, a IA entrará nessa lista de obrigatoriedades”, acredita Preisner.

