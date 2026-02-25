Assistentes virtuais ampliam cuidado infantil com tecnologia

O cuidado infantil tem ganhado novas ferramentas com o avanço da tecnologia. Segundo um relatório da Grand View Research, o mercado de soluções conectadas de saúde e bem-estar pode atingir US$ 195 bilhões até 2030, com forte participação de tecnologias voltadas para monitoramento e apoio familiar. Neste cenário, a KidZenith, startup fundada pela pediatra Dra. Juliana Reges, vem apostando em assistentes virtuais para apoiar famílias na jornada de cuidado e desenvolvimento das crianças.



A proposta da empresa é unir ciência, tecnologia e humanização em soluções que ajudam mães, pais e cuidadores a lidar com dúvidas sobre nutrição, crescimento e bem-estar infantil. De acordo com Reges, a motivação central foi democratizar o acesso a orientações especializadas. Ela lembra que “muitas famílias ainda enfrentam dúvidas constantes sobre saúde, alimentação e desenvolvimento dos filhos, especialmente nos primeiros anos de vida”.



“Assistentes virtuais como o Pipo e o Gigi surgiram para oferecer apoio acessível, personalizado e baseado em evidências científicas, com potencial de auxiliar mães, pais e cuidadores a acompanharem o desenvolvimento das crianças com mais segurança”, complementa.



Pipo, o urso e Gigi, a girafa



O Pipo, voltado para nutrição infantil, oferece orientações personalizadas de alimentação, apoio prático para introdução alimentar, ferramentas de acompanhamento de padrões alimentares e respostas sobre porções, intolerâncias e alergias.



“Assim, a ferramenta pode apoiar as famílias tanto no planejamento quanto no monitoramento da nutrição infantil, estimulando práticas alimentares saudáveis desde cedo e fortalecendo comportamentos positivos ao longo do tempo”, afirma a médica pediatra.



Já o Gigi acompanha indicadores fundamentais do desenvolvimento infantil, como peso e estatura, marcos motores, cognitivos e sociais, além de sinais de bem-estar físico e emocional. Ele organiza esses dados para que a família entenda o progresso da criança e identifique áreas que merecem atenção, sempre com foco em apoio e prevenção.



A tecnologia por trás dos assistentes combina inteligência artificial (IA), machine learning e modelos clínicos validados por profissionais de saúde. Além disso, o processamento de linguagem natural permite conversas fluidas e contextualizadas, enquanto sistemas seguros de armazenamento tem como objetivo garantir a privacidade. “Essas tecnologias podem tornar as interações mais precisas, personalizadas e alinhadas com a realidade de cada família”, destaca Reges.



Outra funcionalidade é a integração com profissionais de saúde, como pediatras e nutricionistas, que podem receber relatórios diretamente das plataformas, podendo facilitar consultas médicas baseadas em acompanhamento longitudinal. “Essa integração reforça a coordenação entre tecnologia e cuidado humano, permitindo que decisões clínicas sejam fortalecidas por dados concretos”, reforça a pediatra.



Tecnologia ganha espaço no apoio à parentalidade



Dados divulgados pela McKinsey & Company apontam que o mercado global de bem-estar familiar tem mostrado expansão significativa nos últimos anos. O estudo mostra que o setor como um todo já movimenta cerca de US$ 2 trilhões, impulsionado por consumidores que buscam práticas personalizadas e preventivas.



Segundo Reges, a pandemia acelerou significativamente a adoção de ferramentas digitais para saúde e bem-estar. “Cerca de 78% dos pais brasileiros relatam maior abertura para soluções tecnológicas de apoio à parentalidade, de acordo com pesquisa realizada pela Kidzenith”.



“Além disso, há uma crescente conscientização sobre a sobrecarga cognitiva enfrentada por pais modernos, especialmente mães, criando demanda por soluções que simplifiquem a tomada de decisões”, ressalta a pediatra.



Para a fundadora da Kidzenith, o futuro do cuidado infantil será cada vez mais centrado em tecnologia que amplifica a capacidade humana de cuidar. “Esperamos maior personalização do cuidado, prevenção e detecção precoce de desafios de desenvolvimento, apoio contínuo às famílias e integração estreita entre tecnologia e profissionais de saúde. O verdadeiro objetivo é tornar o cuidado mais acessível, informado e compassivo”, conclui a Dra. Juliana Reges.



