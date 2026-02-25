Home Equity no Brasil deve alcançar US$ 1,2 bilhão até 2032

O mercado de home equity no Brasil demonstra um crescimento consistente, sendo avaliado em US$ 820,4 milhões em 2024, com projeção de alcançar US$ 1,2 bilhão até 2032, segundo dados da Verified Market Research. A modalidade, também conhecida como empréstimo com garantia de imóvel, tem se consolidado como uma alternativa de crédito no cenário financeiro nacional.

O avanço é impulsionado pela digitalização dos serviços financeiros e pela atuação de plataformas digitais. Conforme apurado pelo mercado, o volume de crédito com garantia de imóvel facilitado por fintechs atingiu R$ 3,2 bilhões em 2022, representando um aumento de 78% em relação a 2020.

A expansão do mercado de home equity no Brasil reflete uma mudança no comportamento dos consumidores em relação ao crédito. A modalidade tem atraído tanto pessoas físicas que buscam recursos para reformas ou quitação de dívidas, quanto pequenos e médios empresários que utilizam o patrimônio imobiliário como forma de obter capital de giro para seus negócios.

