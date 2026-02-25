Nova obra reúne relatos reais do cotidiano da saúde pública

Questões relacionadas à qualidade, procedência e segurança de produtos e serviços fazem parte das preocupações crescentes da população. Nesse contexto, o livro Quando Ninguém Vê – Histórias dos Bastidores de Quem Protege Sua Saúde propõe apresentar ao público aspectos pouco conhecidos da atuação da Vigilância Sanitária no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A obra, escrita pela farmacêutica Marilia Monteiro Alvim, reúne relatos inspirados em experiências profissionais acumuladas ao longo de mais de duas décadas de atuação na área. No livro, ela descreve situações vivenciadas nos bastidores da fiscalização sanitária e aborda desafios enfrentados por profissionais responsáveis por monitorar produtos e serviços que impactam diretamente a saúde coletiva.

Segundo a autora, para revelar todo esse contexto tão importante e alcançar o público em geral, “o livro constrói um mosaico de experiências, reflexões e histórias reais de sua atuação como farmacêutica nos três níveis de governo, com destaque para a Vigilância Sanitária, revelando os riscos invisíveis do cotidiano. A obra traz à tona episódios em que uma mínima falha pode se transformar em uma crise de saúde pública. São relatos verídicos de quem teve em suas mãos a responsabilidade de proteger a saúde da população e impedir que o perigo alcançasse a sociedade”, explica Marilia Alvim.





Ao longo da carreira, a autora atuou na Vigilância Sanitária municipal de Barra Mansa, além de ter acumulado relevantes experiências em órgãos das esferas federal, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e estadual.





Os relatos apresentados destacam situações que evidenciam como falhas aparentemente pequenas podem representar grandes riscos para a população. A publicação conduz o leitor por narrativas que envolvem investigações sanitárias, identificação de irregularidades e medidas corretivas adotadas para garantir padrões de segurança. Segundo a proposta da obra, a intenção é estimular a reflexão sobre práticas cotidianas de consumo e ampliar o entendimento sobre a importância das ações preventivas em saúde pública, sempre utilizando uma linguagem acessível e que permita a compreensão do tema.



Publicado pela Editora AME LETRAS, o livro também aborda o papel da participação social na identificação e comunicação de situações de risco, destacando a importância da informação como ferramenta de proteção coletiva. “Quando Ninguém Vê” foi lançado em dezembro, no Rio de Janeiro, em evento na Casa de Cultura Laura Alvim. Agora, a obra será apresentada em Volta Redonda, no dia 13 de março, às 19h. A cidade receberá a autora para apresentação e sessão de autógrafos na Biblioteca Municipal Raul de Leoni.