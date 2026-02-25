Nova obra reúne relatos reais do cotidiano da saúde pública
O livro "Quando Ninguém Vê" acaba de ser lançado, revelando casos reais da saúde pública, em especial da Vigilância Sanitária, como um importante alerta para riscos invisíveis no cotidiano. A obra fala sobre o trabalho importante e silencioso da fiscalização sanitária para proteger diariamente milhões de brasileiros, em relatos e histórias reais vivenciadas pela autora, Marilia Alvim.
Questões relacionadas à qualidade, procedência e segurança de produtos e serviços fazem parte das preocupações crescentes da população. Nesse contexto, o livro Quando Ninguém Vê – Histórias dos Bastidores de Quem Protege Sua Saúde propõe apresentar ao público aspectos pouco conhecidos da atuação da Vigilância Sanitária no Brasil.
A obra, escrita pela farmacêutica Marilia Monteiro Alvim, reúne relatos inspirados em experiências profissionais acumuladas ao longo de mais de duas décadas de atuação na área. No livro, ela descreve situações vivenciadas nos bastidores da fiscalização sanitária e aborda desafios enfrentados por profissionais responsáveis por monitorar produtos e serviços que impactam diretamente a saúde coletiva.
Publicado pela Editora AME LETRAS, o livro também aborda o papel da participação social na identificação e comunicação de situações de risco, destacando a importância da informação como ferramenta de proteção coletiva. “Quando Ninguém Vê” foi lançado em dezembro, no Rio de Janeiro, em evento na Casa de Cultura Laura Alvim. Agora, a obra será apresentada em Volta Redonda, no dia 13 de março, às 19h. A cidade receberá a autora para apresentação e sessão de autógrafos na Biblioteca Municipal Raul de Leoni.
