No combate ao câncer, atendimento médico beneficia trabalhadores da construção

O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo. E, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos até 2028. No mês em que se celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer (4/2), a data chama atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Ela visa conscientizar a população e incentivar a adoção de hábitos saudáveis como estratégia para reduzir a incidência da doença.

Estimativas apontam que até 30% dos casos de câncer podem ser prevenidos por meio de cuidados como a prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, utilizar protetor solar e realizar exames periódicos. No Distrito Federal, o Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Seconci-DF) atua no apoio à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil, oferecendo atendimentos gratuitos em ginecologia e urologia com foco na prevenção ao câncer de mama, câncer do colo de útero e ao câncer de próstata. “A identificação precoce aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e de cura, além de permitir um acompanhamento mais adequado desde as fases iniciais da doença”, afirma Maurício Carvalho, gerente de Medicina do Seconci-DF.

Ao longo de 2025, as áreas de ginecologia e urologia da entidade realizaram mais de 1.300 consultas gratuitas, contribuindo para a identificação de alterações, o encaminhamento oportuno e o cuidado contínuo dos trabalhadores da construção civil. Para o presidente do Seconci-DF, Eduardo Aroeira, a atuação preventiva é fundamental em um setor que reúne milhares de profissionais. “Garantir acesso a consultas e exames é uma forma concreta de proteger a saúde do trabalhador, reduzir afastamentos e promover mais qualidade de vida no ambiente de trabalho”, destaca.

No Seconci-DF, os trabalhadores e trabalhadoras da construção têm acesso a consultas e exames gratuitos como PSA, ultrassonografia, testosterona, Papanicolau, mamografia, ecografia, entre outros, com foco na prevenção ao câncer de mama e de próstata.

Cuidado contínuo

Marcelo Corrêa, de 57 anos, atua como técnico em edificações e é atendido pela Urologia do Seconci-DF. Ele procurou o serviço após participar de uma palestra de orientação promovida pela entidade no canteiro de obras onde trabalha. Segundo o profissional, os exames clínicos e de imagem realizados apresentaram resultados dentro da normalidade. Ainda assim, ele reforça a importância do acompanhamento contínuo. “Vou a consultas periódicas, pois já estou em uma idade mais avançada e esse retorno é imprescindível para não correr o risco de contrair a doença e não saber”, afirma. Para ele, a prevenção passa necessariamente pelo cuidado médico constante. “É muito importante que a gente procure esse atendimento, pois não existe solução sem que a gente vá ao médico e tenha um acompanhamento regular”, completa.

Para ter acesso ao serviço, o trabalhador deve procurar o RH ou setor de segurança da empresa onde atua e solicitar o agendamento, que é feito pelo site do Seconci-DF. A adesão ao serviço tem sido positiva. “Antes já tinha o atendimento urológico para os homens e saber que o Seconci também tem atendimento ginecológico com consultas e exames, e que a empresa apoia a iniciativa e podemos utilizar, de forma gratuita, é melhor ainda”, destaca Priscilla Florenço, assistente de departamento pessoal da Base Investimentos.