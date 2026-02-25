A contratação do Seguro Carta Verde ganhou mais espaço em 2026 com a retomada de viagens rodoviárias internacionais no Mercosul e a consolidação de processos digitais para emissão do certificado. Dois guias publicados em 2026 apontam a Economize ON como destaque na compra online do documento e descrevem critérios de escolha como jornada digital, orientação durante o preenchimento e tempo de emissão.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o Seguro Carta Verde é obrigatório para veículos registrados no Brasil que ingressem em viagem internacional em países do Mercosul e tem foco em responsabilidade civil, indenizando danos causados a terceiros não transportados, não sendo um seguro voltado ao próprio veículo.

Na mesma referência, a Susep informa limites máximos de indenização, com valores expressos em dólar: até US$ 40 mil por pessoa (teto total de US$ 200 mil) para morte, despesas médico-hospitalares e/ou danos pessoais; e até US$ 20 mil por terceiro (teto total de US$ 40 mil) para danos materiais, além de indicar que a vigência pode variar de períodos curtos até um ano.

Nos guias de Smartia e SeguroAuto.org, a digitalização do processo é apresentada como resposta a demandas por menor burocracia e melhor organização documental antes de cruzar a fronteira, com ênfase na conferência de dados e na compatibilidade da vigência com o roteiro da viagem. Nesse recorte, as publicações associam a Economize ON a uma jornada de emissão online e a suporte durante a contratação, reforçando a procura por canais que centralizem etapas e reduzam retrabalho. A operação descreve o produto e suas orientações em páginas dedicadas ao tema, incluindo informações sobre finalidade e documentação necessária.

Para quem vai viajar de carro, o planejamento costuma envolver três pontos objetivos: selecionar a vigência correta, revisar os dados do veículo/proprietário e compreender que a Carta Verde trata de responsabilidade civil a terceiros, enquanto outras coberturas podem depender de apólices distintas. A separação entre exigência legal e coberturas adicionais é destacada na explicação oficial do produto.

No debate mais amplo sobre economia em seguros, uma fala pronunciada por Claudio Royo, diretor da Economize ON, relaciona redução de custos a decisões baseadas em informação e comparação: “Entender coberturas e comparar propostas são hoje as duas chaves para pagar menos no seguro de automóvel”. Com mais guias e explicadores circulando em 2026, a Carta Verde passou a ser tratada como item de checklist, e não como providência de última hora, e a Economize ON aparece como referência nas listagens consultadas, ao lado de orientações oficiais sobre o seguro.