iFOREX abre capital na Bolsa de Valores de Londres

A iFOREX celebra com orgulho um marco importante com sua listagem oficial no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres, sob o código IFRX, com uma avaliação de £43,3 milhões. Essa conquista histórica representa um passo significativo na jornada da iFOREX para se tornar líder global no mercado fintech, trazendo inovação e oportunidades ampliadas diretamente para os investidores de varejo.

Por quase 30 anos, o compromisso da iFOREX com a inovação e a gestão disciplinada de riscos tem impulsionado a rentabilidade consistente, sustentada por sua tecnologia proprietária. Combinando tecnologia de negociação avançada com um atendimento ao cliente excepcional, a empresa continua a atender às necessidades em constante evolução dos investidores modernos em um ambiente de mercado dinâmico.

Por meio de suas plataformas proprietárias online e móveis, a iFOREX oferece aos clientes de varejo acesso a mais de 870 instrumentos financeiros, incluindo moedas, commodities, índices, ações, criptomoedas e ETFs. A empresa define o padrão ao antecipar as tendências de mercado e aprimorar continuamente seus serviços para oferecer uma experiência de negociação confiável, inovadora e capacitadora em todo o mundo.

A listagem na Bolsa de Valores de Londres posiciona a iFOREX para acelerar sua trajetória de crescimento e expandir sua presença internacional. Este marco fortalece a presença da empresa no mercado e reforça seu compromisso com a expansão global, a inovação contínua da plataforma e a entrega de valor sustentável a longo prazo para clientes e acionistas.

Itai Sadeh, CEO, comentou: “A admissão ao Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres representa um momento de orgulho para a iFOREX,àmedida que aceleramos nossa visão de nos tornarmos líderes globais no mercado fintech. Com uma estratégia clara, tecnologia proprietária e uma plataforma robusta focada na expansão internacional, estamos bem posicionados para aproveitar as oportunidades que temos pela frente e entregar valor sustentável a longo prazo para nossos clientes e acionistas.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Jonathan.reilly@Camarco.co.uk

+447826163388