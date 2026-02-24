Andersen Consulting expande capacidades com a Assure Consulting

A Andersen Consulting fortalece sua plataforma com a adição da empresa colaboradora Assure Consulting, uma empresa de consultoria de gestão sediada na Alemanha, especializada em gestão de projetos e gestão de portfólio de projetos.

Fundada em 2003, a Assure Consulting apoia organizações na realização bem-sucedida de projetos e transformações complexas. A empresa ajuda os clientes a estabelecer e operar Escritórios de Gerenciamento de Projetos (PMOs), fortalecer a governança e o gerenciamento de portfólio e aplicar abordagens clássicas, ágeis ou híbridas de gerenciamento de projetos, adaptadas às suas necessidades. A Assure Consulting também oferece suporte prático para implementações de sistemas e processos em grande escala, gerenciamento integrado de mudanças para transformação organizacional e cultural, e programas de coaching e treinamento alinhados com padrões de gerenciamento de projetos reconhecidos internacionalmente para construir capacidades sustentáveis dentro das organizações dos clientes.

“Essa colaboração nos permite ampliar nossa experiência na entrega de projetos e nossas capacidades de transformação ágil para clientes que enfrentam mudanças cada vez mais complexas”, disse Christian Rawcliffe, diretor-gerente da Assure Consulting. “Juntos, ajudaremos as organizações não apenas a planejar melhor, mas também a executar com mais confiabilidade, incorporando a mudançaàcultura para que ela perdure além do ciclo de vida do projeto.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A Assure Consulting traz uma combinação única de profunda disciplina na execução de projetos, visão cultural e adaptabilidade — todas essenciais no ambiente de negócios atual, em rápida transformação. Por meio dessa colaboração, ampliamos nossa capacidade de oferecer transformação de ponta a ponta: da estratégia e habilitação digitalàexecução operacional que transforma planos em resultados.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260224433815/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mediainquiries@Andersen.com