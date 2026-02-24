Intersolar Europe: Indústria solar europeia responde às mudanças do mercado: Foco em sistemas fotovoltaicos híbridos e novos modelos de financiamento

O mercado solar europeu continua a crescer. De acordo com o mais recente European Market Outlook da SolarPower Europe, 2025 marcou mais um ano forte para a energia fotovoltaica (FV) na União Europeia. Em termos de taxas de expansão anual, a Alemanha lidera a lista, seguida por Espanha, França, Itália e Polónia. A importância da energia solar para satisfazer as necessidades energéticas da Europa continua a crescer. Ao mesmo tempo, muitos países estão a alterar os seus subsídios e modelos de financiamento, criando novos desafios para os investidores. Enquanto os instrumentos regulamentares, como os contratos por diferença (CFDs), estabelecem uma nova ordem, a indústria está a responder com soluções baseadas no mercado, como centrais fotovoltaicas híbridas e contratos de compra de energia (PPAs) híbridos. A Intersolar Europe oferece orientação: Na The smarter E Europe, a maior aliança de exposições da Europa para a indústria de energia, na Messe München, os visitantes profissionais podem conhecer inovações, discutir novos modelos de negócios e encontrar desenvolvedores de projetos, fabricantes e investidores de 23 a 25 de junho de 2026. Mais de 2.800 expositores e mais de 100.000 visitantes de todo o mundo são esperados em 2026.

A energia fotovoltaica é agora uma parte vital do fornecimento global de energia; dados da Wood Mackenzie indicam que, no início de 2026, a capacidade fotovoltaica mundial cumulativa atingiu quase três terawatts. Esse crescimento cria novos desafios para a rede elétrica e para os mecanismos de mercado, como preços negativos durante os horários de pico e um aumento nas medidas de redistribuição. Tudo isso faz com que os sistemas de armazenamento em larga escala sejam um divisor de águas, pois armazenam o excedente de energia solar e posteriormente o injetam de volta na rede, contribuindo para maior flexibilidade, melhor integraçãoàrede e utilização mais eficiente do sistema de energia renovável.

Dispositivos de armazenamento estacionários estão se tornando cada vez mais rentáveis. Segundo a BloombergNEF, o preço do armazenamento estacionário caiu para 70 dólares americanos por quilowatt-hora em 2025 – a maior queda entre todos os segmentos de baterias. As reduções de preço foram impulsionadas pela sobrecapacidade na fabricação de células, pela forte concorrência entre fabricantes chineses e pelo uso crescente de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP). Os dispositivos de armazenamento estacionário podem ser combinados para formar sistemas fotovoltaicos híbridos, tornando-os parte integrante da transição energética europeia – e global. Eles aumentam a estabilidade do sistema, viabilizam novos modelos de negócios e fortalecem a rentabilidade de projetos em um cenário de mercado alterado e novas regras de subsídios.

Novos modelos de financiamento: CFD

Em muitos países da UE, os modelos de CFD começaram a substituir as tarifas de incentivo convencionais. Eles garantem rendimentos para os desenvolvedores de projetos, estabilizam os preços da eletricidade para o consumidor e incluem mecanismos de recuperação para o reembolso de receitas excedentes. O sistema também está prestes a mudar na Alemanha: a tarifa de incentivo aprovada pelo governo, ao abrigo da Lei de Fontes de Energia Renovável (EEG), será descontinuada no final de 2026. Os agentes do mercado temem que, sem a tarifa de incentivo da EEG, a obtenção de financiamento para novos projetos se torne mais difícil e apelam a condições estruturais fiáveis ??para investimentos seguros na Alemanha e em toda a Europa.

As centrais fotovoltaicas híbridas e os novos modelos de financiamento serão o foco da Intersolar Europe 2026. A Conferência Intersolar Europe começa a 22 de junho, oferecendo um evento de abertura de alto nível para a exposição, com especialistas de renome, discussões estratégicas e informações exclusivas sobre as tendências do mercado. De 23 a 25 de junho, as implicações práticas destes temas serão debatidas no Fórum Intersolar, enquanto os expositores apresentarão soluções concretas nos pavilhões de exposição. A Intersolar Europe acontecerá como parte da The Smarter E Europe, a maior aliança de feiras e exposições da indústria de energia na Europa, juntamente com outras três feiras: ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe. Mais de 2.800 expositores e mais de 100.000 visitantes de todo o mundo são esperados em 2026. A Intersolar Europe é organizada pela Solar Promotion GmbH e pela Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

