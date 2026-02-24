Mixtou lança programa de afiliados com foco em renda extra

A Mixtou anunciou o lançamento do Programa de Afiliados e Criadores de Conteúdo Mixtou, iniciativa estruturada para permitir que participantes divulguem produtos da plataforma por meio de links personalizados e recebam comissão a partir das vendas realizadas. O modelo funciona com base em resultado, no qual a remuneração é gerada quando a compra é concluída por meio do link do afiliado.

O interesse por fontes complementares de renda tem sido observado em diferentes levantamentos no país. O estudo “Pesquisa Nacional sobre Desigualdades 2024”, realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, apontou que 31% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam buscar alguma forma de renda extra.

O levantamento indica ainda que 37% das pessoas com renda familiar de até um salário mínimo recorreram a atividades adicionais para complementar o orçamento, com destaque para trabalhos informais e serviços paralelos. Os números indicam a presença de dois perfis predominantes: indivíduos que buscam renda extra por necessidade financeira e aqueles que procuram diversificar ganhos como complemento à atividade principal.

Nesse cenário, iniciativas digitais estruturadas, como programas de afiliados, podem dialogar tanto com trabalhadores autônomos quanto com criadores de conteúdo que já atuam no ambiente online e buscam monetizar sua presença digital.

Funcionamento do programa

O programa opera mediante cadastro gratuito em plataforma própria. Após a aprovação, o participante pode selecionar produtos disponíveis no site, gerar links exclusivos e acompanhar os resultados por meio de um painel digital com métricas em tempo real. As comissões variam entre 5% e 20%, conforme categoria e campanhas ativas. Toda a operação de pagamento, envio e atendimento ao consumidor final permanece sob responsabilidade da Mixtou.

Crescimento do marketing de afiliados no Brasil

O lançamento ocorre em um cenário de fortalecimento do marketing de afiliados no país. De acordo com um levantamento divulgado pelo portal E-commerce Brasil com base em dados da plataforma Admitad, o número de afiliados brasileiros cresceu 8% em 2023, indicando maior adesão ao modelo de comissão por vendas realizadas.

Além disso, uma pesquisa realizada pela Opinion Box em parceria com a Influency.me apontou que 69% dos consumidores brasileiros já realizaram compras após recomendações de influenciadores nas redes sociais, reforçando a relevância da indicação como canal de conversão digital.

Segundo Mayara Moreira, gerente de Marketing da Mixtou, “o marketing de afiliados se consolidou como um canal relevante dentro das estratégias digitais. Nosso programa foi estruturado dentro desse modelo, com foco em resultado e acompanhamento transparente das vendas realizadas, ampliando as possibilidades de geração de renda complementar por meio da indicação de produtos”.

Processo de cadastro

A adesão ao Programa de Afiliados e Criadores de Conteúdo Mixtou ocorre por meio de inscrição na página oficial do programa. Após o envio das informações e validação do cadastro, o participante passa a ter acesso ao ambiente do afiliado, onde pode gerar links exclusivos e iniciar a divulgação dos produtos disponíveis na plataforma.

O formato permite ingresso no marketing de afiliados com operação integralmente digital e remuneração vinculada ao desempenho das vendas realizadas.