Conteúdo Edu passa a se chamar Conteúdo Martech

A Conteúdo Edu anunciou oficialmente sua mudança de nome para Conteúdo Martech, em um movimento que marca o reposicionamento da empresa e a ampliação de seu escopo de atuação. A mudança reflete a evolução da agência, que passa a comunicar de forma mais clara sua atuação integrada entre marketing, vendas, dados e tecnologia, mantendo o foco no setor educacional e nas empresas do Sistema S.

Fundada em 2019, a empresa construiu sua trajetória atendendo instituições de ensino em diferentes níveis, acompanhando de perto os desafios de captação, matrícula, retenção e operação comercial. Segundo a companhia, a educação segue como eixo central do negócio, mas o crescimento dos últimos anos evidenciou a necessidade de uma abordagem mais estrutural para a geração de resultados.

“O que mudou não foi o nosso público nem a nossa essência. O que mudou foi a clareza sobre o que realmente gera crescimento sustentável. Marketing isolado não resolve. Hoje, crescimento passa por integração entre marketing, vendas, dados e tecnologia”, afirma Thiago Lustosa, CEO da Conteúdo Martech.

De acordo com o executivo, o reposicionamento é consequência direta da evolução da entrega da empresa. “A marca Conteúdo Edu representou muito bem uma fase da nossa história. Mas, à medida que passamos a atuar de forma mais profunda em processos, integrações e tecnologia, o nome já não traduzia com precisão o que fazemos hoje. Conteúdo Martech nasce para refletir essa maturidade”, explica.

Expansão do portfólio e camada tecnológica

Com o novo posicionamento, a Conteúdo Martech mantém serviços já consolidados, como gestão de tráfego, inbound marketing, SEO, desenvolvimento de sites, campanhas, social media, performance e hotsites. A diferença, segundo a empresa, está na incorporação de uma camada tecnológica mais estruturada, voltada à eficiência operacional, previsibilidade e governança de dados.

O portfólio passa a incluir integrações de sistemas via APIs, automações avançadas de processos, desenvolvimento de agentes de inteligência artificial (IA), soluções conversacionais e chatbots integrados a CRM, ERP e canais de atendimento. A empresa também atua na estruturação de dashboards personalizados, com dados organizados e orientados à tomada de decisão.

Atualmente, a Conteúdo Martech realiza a implementação, integração, manutenção e suporte de todo o ecossistema RD — incluindo RD Marketing, CRM, Conversas, Exact Sales e Mentor IA — além da integração do Rubeus e de CRMs educacionais. O escopo técnico inclui, ainda, automações via n8n e Make, desenvolvimento de sites em WordPress com Elementor e integração de soluções de Vibe Coding, como Lovable, AI Studio e Replit.

Parcerias estratégicas e atuação técnica

A evolução do modelo de atuação é sustentada por parcerias estratégicas. A empresa mantém o nível máximo de parceria com a RD Station, na categoria Diamond, e passou recentemente a integrar um grupo restrito de agências homologadas e parceiras diretas da TOTVS, sendo a única da região Centro-Oeste.

Segundo Thiago Lustosa, essa conexão amplia a capacidade técnica da empresa. “Na prática, isso significa integrações mais seguras entre marketing, vendas e ERP, maior velocidade de implementação e a possibilidade de desenvolver soluções mais complexas, alinhadas à realidade operacional dos nossos clientes”, afirma.

Continuidade e nova fase

Apesar da mudança de marca, a empresa reforça que a relação com clientes e parceiros permanece baseada na proximidade e no conhecimento profundo do setor educacional. O reposicionamento, segundo a Conteúdo Martech, não representa uma ruptura, mas a consolidação de um caminho construído ao longo dos últimos anos.

“A mudança para Conteúdo Martech não é apenas estética. Ela formaliza uma atuação que já estava acontecendo na prática. Seguimos próximos dos nossos clientes, agora com uma estrutura ainda mais preparada para resolver desafios complexos de crescimento”, conclui Thiago Lustosa.

Para compreender como essa nova fase pode apoiar o crescimento de instituições ou empresas, é possível conhecer os serviços da Conteúdo Martech, que integra marketing, vendas, dados e tecnologia com foco na geração de resultados mais previsíveis e sustentáveis.



