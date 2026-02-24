Yubico revela YubiNation Partners: uma nova era de parcerias mundiais de canais para proteger identidades digitais na era da IA

A Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), empresa moderna de segurança cibernética e criadora das chaves de acesso mais seguras, anunciou hoje o lançamento do YubiNation Partners, um novo programa internacional para canais, concebido para unir uma comunidade de especialistas em segurança. Diante das crescentes ameaças cibernéticas impulsionadas por IA, o programa permite que os parceiros se convertam em consultores de confiança e cultivem um mundo digital mais seguro para seus clientes, tornando as identidades privadas e protegidas.

Com o custo médio de uma violação de segurança corporativa subindo a US$ 4,4 milhões*, e o phishing permanecendo como um dos principais vetores de ataque, o setor não pode mais confiar somente em senhas. De fato, um Estudo de Impacto Econômico Total de 2026 da Forrester Consulting, encomendado pela Yubico, revelou que, ao substituir a autenticação multifator (MFA) tradicional e senhas de uso único (OTP) por YubiKeys, os clientes obtiveram um retorno sobre o investimento (ROI) de 265%. Isso eliminou efetivamente os riscos de phishing e roubo de credenciais, reduzindo em 99,99% a exposição da organização a custos de violações provenientes de ataques direcionados.

Com o cenário em constante transformação, o programa YubiNation Partners se torna mais importante do que nunca, convertendo o modelo tradicional de revenda em um motor estratégico de crescimento. Ele capacita os parceiros a oferecer o padrão ouro em autenticação multifator (MFA) resistente a phishing e ajuda os clientes a eliminar as senhas com rapidez e em grande escala.

"Com o YubiNation Partners, a Yubico adota uma estratégia que prioriza os parceiros, indo além da revenda tradicional para formar uma comunidade dedicada de especialistas em segurança que moldam o futuro da identidade digital", disse Bettina Vahl, vice-presidente de Canais Globais da Yubico. “Este programa foi criado para tornar nossos parceiros verdadeiros consultores de confiança, ao oferecer a eles a inovação, a velocidade e a escalabilidade necessárias para ajudar os clientes a abandonar as senhas e permanecer seguros em todos os lugares."

Bem-vindo ao YubiNation Partners: Criada para acelerar o sucesso dos parceiros em grande escala

O novo programa apresenta quatro níveis distintos de parceria, especificamente elaborados para reconhecer a especialização técnica, o investimento e a cooperação. Cada nível oferece um maior nível de capacitação e benefícios:

Bronze (construindo a base): Concentra-se na capacitação rápida através da Yubico Academy e de distribuidores autorizados para ajudar equipes a gerar valor imediatamente.

Concentra-se na capacitação rápida através da Yubico Academy e de distribuidores autorizados para ajudar equipes a gerar valor imediatamente. Prata (expandindo o impacto): Libera o compartilhamento de clientes potenciais e o suporte para vendas conjuntas em oportunidades com mais de 200 usuários.

Libera o compartilhamento de clientes potenciais e o suporte para vendas conjuntas em oportunidades com mais de 200 usuários. Ouro (acelerando em grande escala): Recebe acesso prioritário aos Fundos de Desenvolvimento de Mercado (MDF), uma equipe dedicadaàentrada no mercado e uma alocação de até 25 chaves por trimestre, destinadas exclusivamenteànão revenda (NFR), para dar suporteàpreparação técnica.

Recebe acesso prioritário aos Fundos de Desenvolvimento de Mercado (MDF), uma equipe dedicadaàentrada no mercado e uma alocação de até 25 chaves por trimestre, destinadas exclusivamenteànão revenda (NFR), para dar suporteàpreparação técnica. Platina (liderando o caminho): Os melhores incentivos para negócios, clientes potenciais de serviços, acesso direto a MDF, convites para eventos estratégicos exclusivos e sessões de planejamento de negócios, além de uma alocação de até 50 unidades NFR por trimestre.

Yubico Academy: O lugar de destino para a capacitação eficaz de canais

Ao longo do último ano, a Yubico expandiu significativamente a Yubico Academy para dar suporte a funções em todo o nosso ecossistema de parceiros: séries 100 (Essenciais), 200 (Vendas) e 300 (Vendas Técnicas), incluindo a conclusão de uma prova de conceito com um quarto nível de certificação, a série 400, com foco em Serviços Profissionais.

Após incorporar os comentários de parceiros de todo o mundo, a Yubico disponibiliza agora a série 400 também para parceiros dos níveis Platina e Ouro. Este programa reforça a missão de tratar os parceiros como uma extensão da equipe da Yubico e potencializa a capacidade das redes de parceiros de simplificar o caminho de nossos clientes rumoàresistência a phishing. Também permite que os parceiros utilizem sua experiência em uma gama mais ampla de soluções para oferecer Serviços Profissionais adicionais que, em última análise, contribuem para o sucesso do cliente.

"A resposta que recebi, tanto de meus colegas como meu, sobre as novas certificações de Serviços Profissionais tem sido extremamente positivo, sobretudo quanto aos módulos especializados de fornecedores", disse Felix Brand, CISSP e arquiteto de segurança cibernética da SVA, parceira da Yubico na Alemanha. "Este enfoque estruturado ofereceu uma experiência altamente direcionada, que se alinha diretamente às necessidades e pontos fortes exclusivos de cada consultor parceiro."

Inovando para o futuro da identidade

O YubiNation Partners foi criado para ajudar consultores de confiança a captar a demanda em um mercado dinâmico. Atualmente, mais de 30% das empresas da Fortune 500 e 18 das 20 principais empresas de IA confiam nas YubiKeys para proteger suas equipes. Ao se unir ao YubiNation, os parceiros do canal podem aproveitar esta autoridade da marca para encurtar os ciclos de vendas, impulsionar a receita recorrente e moldar o futuro da segurança da identidade digital.

O programa cria um ecossistema unificado onde os parceiros podem aconselhar, desenvolver e revender, apoiados por capacitação personalizada e kits de campanha que geram impacto mensurável.

"Consideramos o programa de canais atualizado da Yubico um grande passo em frente no suporte a parceiros estratégicos como a Zones. Os investimentos em capacitação, níveis e alinhamento de serviços nos posicionam para gerar um impacto ainda maior juntos no mercado de segurança de identidade", disse Jake Pederson, Diretor de Software, Nuvem e Alianças de Segurança da Zones. "Ao elevar as certificações de parceiros e a integração de Serviços Profissionais, o programa permite que a Zones se diferencie através da experiência técnica e excelência na entrega de ponta a ponta em escala mundial."

Disponibilidade

Os parceiros atuais serão automaticamente alocados em um dos quatro níveis do programa com base em critérios vigentes, como crescimento de receita e certificações concluídas na Yubico Academy. Novos parceiros que desejam aperfeiçoar sua missão de segurança e ingressar na comunidade YubiNation Partners podem enviar uma Solicitação de Parceria a partir de hoje no site da Yubico ou através de seu distribuidor local da Yubico.

Para mais informações, acesse o site do YubiNation Partners.

* Fonte: Relatório da IBM sobre o custo de uma violação de dados em 2025

Sobre a Yubico

A Yubico (Nasdaq Estocolmo: YUBICO), inventora da YubiKey, oferece o padrão ouro em autenticação multifator (MFA) resistente a phishing, impedindo invasões de contas e tornando o login seguro fácil e acessível a todos. Desde sua fundação em 2007, a empresa vem sendo líder na definição de padrões internacionais para acesso seguro a computadores, dispositivos móveis, servidores, navegadores e contas de internet. A Yubico é criadora e principal colaboradora dos padrões abertos de autenticação FIDO2, WebAuthn e FIDO Universal 2nd Factor (U2F), bem como pioneira em prover autenticação sem senha baseada em hardware, com uso de chaves de acesso de alta segurança para clientes em mais de 160 países.

As soluções da Yubico permitem logins sem senha usando a forma mais segura de tecnologia de senha. O YubiKey funciona de forma imediata em centenas de aplicativos e serviços para consumidores e empresas, oferecendo segurança forte com uma experiência rápida e simples.

Como parte de sua missão de tornar o mundo digital mais seguro para todos, a Yubico doa YubiKeys a organizações que ajudam pessoas em situação de risco através da iniciativa filantrópica 'Secure it Forward'. A empresa tem sede em Estocolmo e Santa Clara, Califórnia. Para mais informações sobre a Yubico, acesse www.yubico.com.

Equipe de Comunicações da Yubico

press@yubico.com