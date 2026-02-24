Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Ocean Club tem Márcio Garcia e Andrea Santa Rosa em campanha

Projeto de lazer em Alphaville apresenta piscina com ondas e praia com 12 mil metros quadrados de areia especial.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/02/2026 16:42

compartilhe

SIGA
x
Ocean Club tem Márcio Garcia e Andrea Santa Rosa em campanha
Ocean Club tem Márcio Garcia e Andrea Santa Rosa em campanha crédito: DINO

Um novo projeto de lazer e convivência em Alphaville inicia sua divulgação com campanha estrelada pelo ator, apresentador e empresário Márcio Garcia e sua mulher, a nutricionista Andrea Santa Rosa. O casal foi escolhido para representar o conceito do empreendimento, que reúne práticas esportivas, bem-estar e convivência familiar em um mesmo espaço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A campanha apresenta cenas que associam esporte, equilíbrio e tempo de qualidade em família à proposta do clube. As peças foram produzidas pela Animal MKT, com filmagem da Adorni Films, e serão veiculadas em plataformas digitais e canais proprietários do projeto.

Segundo Aline Neri, diretora de marketing da NLS, a escolha do casal está alinhada ao posicionamento do projeto. “A campanha foi concebida para traduzir a proposta do Ocean Club Alphaville de integrar esporte, convivência e bem-estar em um único espaço. Márcio Garcia e Andrea Santa Rosa representam essa conexão entre vida ativa, equilíbrio e família, que é central na comunicação do empreendimento”, afirma.

Além da campanha, o empreendimento prevê estrutura com praia de 12 mil metros quadrados de areia especial, piscina com tecnologia de ondas e mais de 20 modalidades esportivas. A piscina utilizará sistema da empresa canadense Endless Surf, tecnologia empregada internacionalmente em projetos de lazer e prática esportiva.

Segundo a International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), associação global do setor de parques e atrações, estruturas aquáticas com tecnologia de ondas fazem parte de uma tendência de diversificação de experiências em complexos de lazer, com crescimento consistente nos últimos anos. O Global Theme and Amusement Index, relatório anual da entidade, registra aumento na procura por atrações aquáticas imersivas e multifuncionais.

O projeto inclui ainda quadras de beach tennis, padel e pickleball, skate park, academia e áreas voltadas ao wellness.

No aspecto ambiental, o projeto está inserido em um terreno com mais de 900 mil metros quadrados, dos quais mais de 600 mil metros quadrados serão destinados ao poder público para a criação de área de preservação permanente. A iniciativa prevê a manutenção e proteção de extensa área verde no entorno do empreendimento, superando as exigências legais e ampliando a destinação de espaço para conservação ambiental na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O desenvolvimento é conduzido pela NLS Incorp em parceria com The Peak Development, Beta Empreendimentos e Rainha Construtora. A realização e operação do clube estão sujeitas às aprovações legais e regulatórias.



Website: https://www.nlsincorp.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay