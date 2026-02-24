TelevisaUnivision anuncia resultados do quarto trimestre e do ano todo de 2025

A TelevisaUnivision, empresa líder mundial em mídia em língua espanhola, anunciou hoje os resultados financeiros para o quarto trimestre e o ano completo com término em 31 de dezembro de 2025. Acesse a página de relações com investidores da empresa em investors.televisaunivision.com para visualizar os resultados financeiros e os materiais de divulgação dos rendimentos.

A TelevisaUnivision fará uma teleconferência hoje às 11:00 do horário do leste / 8:00 do horário do Pacífico para discutir os resultados financeiros. A teleconferência será transmitida em investors.televisaunivision.com ou poderá ser acessada pelo número (800) 445-7795 (nos EUA) ou (785) 424-1699 (fora dos EUA).

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Com a maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a principal produtora de conteúdo original em espanhol nos segmentos de notícias, esportes e entretenimento. Esse conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, além de um portfólio de 38 redes de TV a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA, com 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de streaming em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

Relações com investidores: Paul Calocino | pcalocino@televisaunivision.com

Relações com a mídia: Alyssa Bernstein | abernstein@televisaunivision.com