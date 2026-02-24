LMR Apresenta Tonka Bean CO? Absolute: Excelência Gourmand com Extração Sustentável

IFF (NYSE: IFF) — A LMR Naturals by IFF — líder global em ingredientes naturais para perfumaria, cosméticos e aromas — apresentou o Tonka Bean CO? Absoluteàsua Coleção Consciente, uma linha de 12 ingredientes naturais altamente sustentáveis ??e rastreáveis ??para perfumes e aromas. O Tonka Bean CO? Absolute é um extrato natural com uma assinatura olfativa gourmand. Esta nova adiçãoàpaleta do perfumista é produzida com CO 2 supercrítico renovável e reciclado na unidade de extração da IFF em Aubrac, França.

Tonka Bean CO? Absolute extracted by LMR.

“Nossa unidade de extração de CO? em Aubrac permitiuàLMR desenvolver uma coleção de extratos que combina perfeitamente sustentabilidade com perfis altamente hedônicos para perfumistas”, disse Bertrand de Préville, gerente geral da LMR Naturals by IFF. “Com o lançamento do Tonka Bean CO? Absolute, reafirmamos nosso compromisso com a extração de CO? supercrítico e a inovação em perfumaria, com consciência ambiental — reforçando nossa liderança em ingredientes naturais premium para a alta perfumaria.”

O novo extrato de Tonka Bean apresenta desempenho aprimorado e custo-benefício. O processo de extração de CO 2 utilizado reduz o consumo de energia, diminuindo o impacto ambiental em comparação com a extração tradicional por solventes. É realizado em baixa temperatura, não deixa resíduos petroquímicos e protege moléculas voláteis e sensíveis. O resultado é um extrato de alta qualidade que captura o aroma autêntico das favas tonka recém-colhidas, com uma pegada de carbono menor (-34% do berço ao portão) em comparação com o absoluto de tonka tradicional.

Com origens que remontamàfloresta amazônica, o Tonka Bean CO? da LMR traz mais naturalidade, calor e uma textura luxuosa tanto para fragrâncias finas quanto para perfumes de consumo. As facetas cremosas e reconfortantes do ingrediente agradam aos consumidores que buscam conforto, nostalgia e um toque de indulgência . Sua nota suave de amêndoa torrada e a nuance de feno seco ao sol, combinadas com nuances de cacau, criam uma experiência olfativa mais rica e aveludada do que o absoluto de tonka tradicional.

"Adoro que ele traga novas dimensões cativantes", disse Alexandra Carlin, perfumista sênior da IFF. "Tem um toque de açúcar mascavo, um toque de trigo sarraceno e até mesmo um toque sutil de cacau. É inesperadamente doce e salgado ao mesmo tempo, e profundamente intrigante."

O Tonka Bean CO? representa o mais recente avanço da IFF na construção do futuro da inovação em fragrâncias. Este anúncio segue a recente inauguração da expansão da unidade da LMR Naturals em Grasse, França. O investimento de € 10 milhões da empresa na unidade de Grasse amplia a capacidade de impulsionar a inovação em ingredientes naturais no coração da capital mundial da perfumaria.

A LMR Naturals é uma marca registrada da IFF, fundada originalmente em 1983 por Monique Remy e adquirida pela IFF em 2000 para aprimorar a capacidade da IFF de fornecer aos perfumistas ingredientes naturais inovadores, de alta qualidade e produzidos de forma sustentável, a um custo competitivo. Perfumistas do mundo todo aproveitam a vasta experiência dos cientistas da LMR para criar a assinatura de fragrâncias inesquecíveis para seus clientes em diversas aplicações, como perfumaria fina, cosméticos, produtos para o lar, cuidados com texturas e cuidados de beleza. A LMR Naturals também fornece ingredientes para aplicações em aromas.

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e da paixão. Como líder global em sabor, aroma, ingredientes alimentares, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, oferecemos soluções inovadoras e sustentáveis ??que elevam os produtos que as pessoas adoram — promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

