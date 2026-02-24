Canoga Perkins e Druid fornecem resiliência capacitada por REQC para redes 5G privadas de missão crítica

A Canoga Perkins e a Druid Software apresentaram sua parceria, com demonstração da Replicação e Eliminação de Quadros para Confiabilidade (REQC) por parte da Canoga Perkins no Winter 2025 Druid Demo Days, representando uma nova era de redes para aplicações de missão crítica em setores como mineração, automação industrial e fabricação inteligente. A REQC é o principal mecanismo de proteção de dados com fornecimento incomparável e sem perdas de dados de missão crítica. A Canoga Perkins e a Druid criaram uma rede de 5G privada na qual a SyncMetra protegia o tráfego entre o núcleo Raemis da Druid e a Rede de Área de Rádio, proporcionando failover sem interrupções e tráfego de vídeo contínuo.

A Canoga Perkins tem o prazer de anunciar seu retorno ao MWC Barcelona em 2026, onde mais uma vez realizará sua demonstração técnica avançada, destacando a REQC e soluções de rede sensível ao tempo (TSN, time sensitive networking) de ponta com 5G.

A equipe da Canoga Perkins estará no local para discutir os avanços mais recentes em rede determinística, incluindo Replicação e Eliminação de Quadros para Confiabilidade (REQC) e desenvolvimentos inovadores em redes sensíveis ao tempo (TSN) com 5G.

A tecnologia

Solução SyncMetra da Canoga Perkins: a plataforma SyncMetra® demonstra nosso compromisso com a inovação. É uma solução 5G de transporte operada por TI e definida por software que integra rede sensível ao tempo (TSN) para fornecer comunicações de baixa latência ultraconfiável para automação industrial, IA empresarial e aplicações de RA/RV (realidade aumentada/realidade virtual). Ao simplificar a implementação e a gestão de redes 5G privadas, a SyncMetra® permite que as organizações aproveitem o poder das tecnologias da próxima geração com facilidade e eficiência sem precedentes.

Plataforma de rede principal Raemis™ da Druid Software: a Raemis™ é uma plataforma empresarial em conformidade com a 3GPP, criada para simplificar a implementação e a gestão de redes privadas resilientes no nível empresarial e de missão crítica em várias indústrias. Concebida tendo flexibilidade em mente, a Raemis™ dá suporte a recursos avançados, incluindo fatiamento de rede, modelos escalonáveis de implementação de dezenas a dezenas de milhares de dispositivos conectados, e integração perfeita através da API REST embutida. A Raemis™ é executada em infraestrutura comercial pronta para uso (COTS, commercial off-the-shelf), totalmente independente de rádio e permite integração ininterrupta com qualquer fornecedor de RAN (rede de acesso via rádio), garantindo flexibilidade arquitetônica, independência dos fornecedores e proteção de investimento a longo prazo.

Mesma visão e mesmo futuro das soluções desenvolvidas em conjunto

"Entendemos que os clientes estão procurando por mais do que um produto independente; eles estão buscando soluções que lidam completamente com seus desafios operacionais complexos e em evolução. Estamos animados para lidar com esses desafios através da criação de soluções de TSN com 5G de ponta a ponta para os casos de usos mais críticos", afirmou Malik Arshad, presidente da Canoga Perkins.

"Esta parceria significativa com a Druid Software destaca nosso compromisso com um alinhamento profundo com o ecossistema e liderança proativa ao lado de outros líderes da indústria", acrescentou. "Ao combinar nossa expertise no setor, nos posicionamos de forma a fornecer uma solução de TSN com 5G unificada, altamente eficiente e incrivelmente flexível, que impulsiona a próxima onda de automação industrial e autonomia".

Os líderes da indústria, parceiros do ecossistema e clientes podem esperar um desenvolvimento contínuo de avanços inovadores por parte da Canoga Perkins e da Druid.

"O 5G privado está indo para além de cobertura e capacidade; está se tornando a espinha dorsal dos sistemas de controle industrial", afirmou Tadhg Kenny, presidente de parcerias globais estratégicas da Druid Software. "Com a Raemis™ no centro e os recursos de REQC da Canoga Perkins protegendo os fluxos de tráfego, demonstramos resiliência a nível industrial e failover sem interrupções no caminho de dados, do núcleo ao RAN. Com base nesse fundamento, a Druid e a Canoga Perkins seguem discutindo sobre uma colaboração mais profunda relacionadaàintegração de rede sensível ao tempo, reforçando nosso mesmo compromisso com fornecer desempenho determinístico para as aplicações industriais mais exigentes".

Sobre a Druid Software

A Druid Software, fundada em 2000 e com sede na Irlanda, é líder do setor em tecnologia de rede celular privada. A Raemis™, uma plataforma madura e testada em campo, é ultraeficiente e altamente escalonável para uma grande variedade de funções de rede de núcleo celular, dando suporte a tecnologias 4G e 5G. Seu amplo conjunto de características exclusivas foi criado para ser usado em aplicações de missão crítica em várias indústrias.

Sobre a Canoga Perkins

Com mais de cinco décadas de excelência em engenharia, a Canoga Perkins tem liderado de forma consistente o desenvolvimento de soluções de rede para missões críticas que permitem que indústrias inovem e prosperem. Confiada por grandes operadoras de serviços, empresas industriais, concessionárias de serviços públicos, forças militares e agências governamentais, a Canoga Perkins combina um legado sólido com uma busca incansável por inovação. A empresa adota IA sempre que possível, projetando soluções inteligentes que são não apenas confiáveis e seguras, mas também escaláveis e adaptáveis, garantindo que seus clientes permaneçam sempre na vanguarda do avanço tecnológico.

Saiba mais em www.canogaperkins.net.

