AMGTA eleva MTDG a Membro Principal; CEO Dean Bartles entra para o Conselho de Administração

A Associação de Comércio Verde para Fabricantes de Manufatura Aditiva (AMGTA) anunciou hoje que o Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG) elevou sua participação de Membro Participante para Membro Principal. Como parte dessa função de liderança ampliada, Dean Bartles, Ph.D., CEO do MTDG, ingressou no Conselho de Administração da AMGTA.

Dean Bartles, CEO at Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG), has joined the AMGTA Board of Directors

A condição de Membro Principal representa o nível mais alto de engajamento da AMGTA e é reservada para organizações que demonstram liderança consistente, alinhamento estratégico e compromisso com o avanço de práticas de manufatura sustentáveis ??e resilientes em nível global. Como Membro Principal, o MTDG assumirá um papel ampliado na definição da direção estratégica, governança e iniciativas de colaboração com a indústria da AMGTA.

Dean Bartles traz décadas de liderança em manufatura avançada, desenvolvimento da força de trabalho e transformação industrial. Embora seja amplamente reconhecido por sua profunda expertise em manufatura aditiva, a experiência de Bartles se estende por todo o ecossistema da manufatura avançada, proporcionando uma perspectiva crítica sobre como as tecnologias aditivas se integram a sistemas de produção maiores e estratégias econômicas.

“Dean traz uma combinação excepcional de conhecimento técnico aprofundado e perspectiva do ecossistema”, disse Sherri Monroe, diretora executiva da AMGTA. “A manufatura aditiva não opera isoladamente – ela faz parte de um cenário mais amplo de manufatura avançada. Dean entende essa integração, e sua visão fortalecerá nossa capacidade de avançar em discussões sobre sustentabilidade que sejam ambiciosas e fundamentadas na realidade industrial.”

A AMGTA é a única organização global independente que reúne empresas de todo o ecossistema de manufatura para elevar e impulsionar a discussão sobre impressão 3D e práticas de manufatura aditiva para melhores resultados ambientais, econômicos e de uso eficiente de recursos. Em um ambiente de negócios cada vez mais volátil e incerto, a impressão 3D comercial e as práticas aditivas estão sendo adotadas como tecnologias críticas – apoiando tudo, desde o design de novos produtos até a redução de custos de estoque e obsolescência.

As tecnologias de manufatura aditiva estão presentes em uma ampla gama de aplicações, desde implantes médicos e eletrônicos de consumo até aeroespacial, produtos industriais e defesa. Coletivamente chamadas de manufatura aditiva ou MA, essas tecnologias permitem que as empresas sejam mais ágeis, inovadoras, economicamente viáveis ??e sustentáveis. Hoje – e cada vez mais no futuro – as capacidades únicas proporcionadas pela impressão 3D comercial e pelas práticas aditivas estão mudando fundamentalmente a forma como as organizações competem e prosperam em uma economia global em rápida evolução.

“A missão da AMGTA está na interseção entre inovação e responsabilidade”, disse Brian Neff, presidente do Conselho de Administração da AMGTA. “A experiência de liderança de Dean na área de manufatura avançada fortalece nosso Conselho em um nível estratégico. Sua capacidade de conectar as tecnologias aditivas a esforços mais amplos de transformação industrial será inestimávelàmedida que guiamos a próxima fase de impacto da AMGTA.”

“A manufatura aditiva é uma capacidade transformadora dentro da manufatura avançada”, disse Dean Bartles, CEO da MTDG. “É uma honra para mim ingressar no Conselho da AMGTA e apoiar seu trabalho no avanço de práticas de manufatura sustentáveis ??e economicamente viáveis. A indústria tem a oportunidade – e a responsabilidade – de garantir que as tecnologias aditivas contribuam significativamente para a resiliência e a competitividade a longo prazo.”

A nomeação de Dean Bartles entra em vigor em 1º de fevereiro de 2026.

Sobre a Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

A AMGTA é uma associação comercial global dedicada a promover a manufatura sustentável, resiliente e economicamente viável por meio de tecnologias aditivas. Por meio da colaboração, insights baseados em dados e liderança do setor, a AMGTA apoia fabricantes, fornecedores e partes interessadas em todo o mundo na aceleração da adoção responsável da manufatura aditiva.

