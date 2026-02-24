Assine
Ilhéus vive momento de alta no turismo e amplia as opções do que fazer

Crescimento do setor no sul da Bahia amplia alternativas culturais, históricas e naturais para visitantes na cidade.

24/02/2026 14:30

O turismo na Bahia tem apresentado crescimento consistente nos últimos anos, consolidando o estado como um dos principais destinos do país. Informações divulgadas pelo Governo da Bahia indicam fortalecimento do setor e aumento na movimentação turística, cenário que impacta diretamente cidades do litoral sul, como Ilhéus.

Com esse movimento, cresce também a procura por informações relacionadas às atividades turísticas em Ilhéus, especialmente entre visitantes que buscam experiências organizadas e planejamento prévio da viagem.

Entre as opções disponíveis estão visitas guiadas ao centro histórico, passeios litorâneos, roteiros culturais, experiências em fazendas de cacau e atividades voltadas ao contato com a natureza. A ampliação dessas alternativas contribui para organizar as informações disponíveis sobre o destino, reunindo diferentes perfis de interesse em uma mesma localidade e facilitando o planejamento das viagens.

De acordo com Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, o momento de alta no turismo regional tem refletido no comportamento do visitante. “Observamos aumento na busca por informações claras sobre o que fazer em Ilhéus. A organização dos passeios facilita o planejamento e contribui para melhor aproveitamento do tempo na cidade”, afirma.

A diversificação das atividades também favorece a distribuição do fluxo turístico entre áreas urbanas, rurais e costeiras, fortalecendo setores ligados à cultura, gastronomia e serviços locais.

