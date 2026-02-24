Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Longevidade expõe custos da permanência feminina no topo

A ampliação da expectativa de vida e o crescimento dos divórcios após os 50 anos reposicionam o papel das mulheres nas organizações e transformam a permanência na liderança em tema econômico, de governança e de gestão de pessoas, colocando na agenda das empresas, no Mês da Mulher, a responsabilidade de criar condições reais para carreiras mais longas e sustentáveis.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/02/2026 14:30

compartilhe

SIGA
x
Diverse business team presents company data and performance charts meeting discussing strategy planning investment marketing strategies in office. Sustainable business and finance concept.
Diverse business team presents company data and performance charts meeting discussing strategy planning investment marketing strategies in office. Sustainable business and finance concept. crédito: Getty Images

O aumento da longevidade no Brasil altera a lógica das carreiras e cria um novo ponto de atenção para empresas: o custo real de sustentar a permanência feminina em posições de liderança ao longo de trajetórias mais longas. Mulheres vivem mais, permanecem mais tempo economicamente ativas e concentram simultaneamente responsabilidades financeiras com diferentes gerações da família, fenômeno conhecido como geração sanduíche. Nesse contexto, a equidade deixa de ser apenas uma pauta reputacional e passa a impactar indicadores de produtividade, sucessão e retenção de conhecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as mulheres têm maior nível médio de escolaridade e maior expectativa de vida que os homens, mas seguem sub-representadas nos cargos de alta liderança e recebem salários menores em posições equivalentes. Paralelamente, o Colégio Notarial do Brasil registra crescimento dos chamados divórcios grisalhos, ampliando a necessidade de reorganização financeira na maturidade, especialmente entre aquelas que tiveram menor acesso histórico à educação financeira.

Esse cenário ocorre enquanto estudos da KPMG e da Harvard Business Review indicam que mais de 70% das executivas relatam já ter vivenciado a síndrome da impostora. A experiência aumenta, mas a percepção de legitimidade não acompanha o mesmo ritmo em ambientes que ainda associam liderança à disponibilidade irrestrita, à linearidade de carreira e a padrões etários e estéticos.

Os efeitos desse desalinhamento aparecem nos custos invisíveis para as organizações: maior risco de burnout, saída precoce de lideranças seniores, perda de capital intelectual, redução da diversidade nos pipelines de sucessão e aumento do turnover em posições estratégicas.

“A permanência da mulher na liderança ao longo de uma vida mais longa deixou de ser pauta de diversidade e passou a ser variável de sustentabilidade corporativa”, afirma a especialista em diversidade etária e longevidade corporativa Fran Winandy.

Estudos internacionais sobre diversidade indicam que organizações que combinam múltiplos pilares — como gênero, idade e raça — apresentam maior capacidade de inovação, melhor qualidade na tomada de decisão e desempenho financeiro superior. Relatório da McKinsey aponta que empresas com diversidade de gênero e étnico-racial acima da média têm até 25% mais probabilidade de superar a rentabilidade de seus pares, enquanto pesquisas sobre integração geracional mostram impacto positivo na transferência de conhecimento crítico e na produtividade de equipes.

A ampliação da expectativa de vida e o crescimento dos divórcios após os 50 anos reposicionam o papel das mulheres nas organizações e transformam a permanência na liderança em um tema econômico, de governança e de gestão de pessoas. Evidências internacionais mostram que esse movimento está diretamente ligado à geração de valor: levantamento do Peterson Institute for International Economics com cerca de 22 mil empresas em 91 países identificou que organizações com maior presença feminina na alta gestão tendem a apresentar maior rentabilidade, enquanto estudos conduzidos por Cristian Dezs?, da Harvard Business School, publicados no Strategic Management Journal, indicam que a participação de mulheres no topo está associada a melhor desempenho, especialmente em estratégias orientadas à inovação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em um país que envelhece rapidamente, reter lideranças femininas ao longo de carreiras mais extensas deixa de ser apenas uma pauta de equidade e passa a representar um indicador concreto de maturidade organizacional, resiliência econômica e capacidade de sustentar crescimento em ciclos mais longos, um desafio que coloca, no Mês da Mulher, a criação de condições reais para trajetórias profissionais mais duradouras no centro da agenda das empresas.



Website: https://acalantis.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay