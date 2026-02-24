ExaGrid ganha novo prêmio do setor

A ExaGrid®, líder em armazenamento de backup em camadas, anunciou hoje que foi premiada na categoria Armazenamento Secundário na primeira edição anual do StorageNewsletter Awards.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260224302540/pt/

ExaGrid Tiered Backup Storage wins the award for Secondary Storage for the first annual StorageNewsletter Awards.

Os vencedores do StorageNewsletter Awards foram escolhidos por um júri de sete membros que selecionou os fornecedores para cada categoria. “Inovadora de longa data, a ExaGrid desempenhou um papel fundamental na criação de uma nova era de armazenamento secundário com sua arquitetura de expansão horizontal. Originalmente construída em torno de HDDs, a plataforma agora suporta SSDs e continua a ganhar participação de mercado em ritmo acelerado, impulsionada por um forte ecossistema de canais e ampla validação de diversos fornecedores de software de backup. Por meio de aprimoramentos contínuos de recursos, a equipe lidera este segmento há muitos anos, e a perspectiva de crescimento futuro permanece muito promissora”, disse Philippe Nicolas, proprietário e editor do StorageNewsletter e presidente do júri do StorageNewsletter Awards 2026.

A ExaGrid conquistou reconhecimento substancial por seu armazenamento de backup em camadas, ganhando 24 prêmios do setor nos últimos três anos. A ExaGrid é a maior empresa independente de armazenamento de backup do setor, e sua base de clientes cresceu para mais de 5.000 organizações com instalações ativas, mantendo ao mesmo tempo uma situação financeira sólida com 20 trimestres consecutivos de lucro, EBITDA e fluxo de caixa livre positivos.

A ExaGrid continua a inovar seu armazenamento de backup em camadas e, no ano passado, expandiu seus recursos de segurança abrangentes com Retention Time-Lock alimentado por IA para recuperação de ransomware, além de adicionar modelos de dispositivos SSDàsua linha existente de modelos premiados de dispositivos HDD.

“Estamos honrados em ganhar o prêmio de armazenamento secundário no primeiro StorageNewsletter Awards anual”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “A ExaGrid está comprometida em oferecer a melhor solução de armazenamento de backup do mercado e somos gratos pelo reconhecimento contínuo de nosso armazenamento de backup em camadas.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece o Tiered Backup Storage com uma Landing Zone de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura scale-out e recursos de segurança completos, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid oferece alta velocidade de backups, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. O Repository Tier oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui appliances completos e mantém janelas de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência programada de produtos. A ExaGrid apresenta a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com tier isolado da rede (tiered air gap), exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260224302540/pt/

Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdomenichelli@exagrid.com