MOVPLAN & CO se posiciona como um ecossistema de soluções educacionais

O Grupo Rebraziles passa a se chamar MOVPLAN & CO, consolidando uma nova estrutura organizacional integrada. A mudança marca o reposicionamento da empresa brasileira como um player estratégico no setor educacional, acompanhando o movimento de expansão e transformação do mercado.

A nova configuração conecta indústria, logística, suporte e soluções educacionais em um único ecossistema, com o objetivo de ampliar eficiência, inovação e capacidade de atendimento.

A estrutura é formada por três empresas complementares: JEYTECH, responsável por engenharia, pesquisa e desenvolvimento, planejamento, produção e controle de qualidade; MOVPLAN, marca focada em tecnologia e inovação para a educação; e CHIEF, dedicada à logística, instalação e manutenção.

“A MOVPLAN nasceu com o propósito de transformar ambientes educacionais por meio da tecnologia e, ao longo dessa jornada, crescemos, estruturamos novas frentes e ampliamos nossa atuação. A mudança para MOVPLAN & CO é a materialização dessa evolução”, afirma Esdras Santana, fundador e CEO da MOVPLAN & CO.

Posicionamento e mercado

O mercado global de EdTechs, startups dedicadas a desenvolver soluções para a educação, tendo a tecnologia como principal ferramenta, foi estimado em aproximadamente US$ 296,22 bilhões em 2026, com estimativas de atingir US$ 1.064,4 bilhões até 2035, um crescimento suportado por uma Taxa Anual de Crescimento Composto (CAGR) de 17,34%.



Com sede em Ribeirão Preto, a MOVPLAN & CO é uma marca brasileira especializada na integração de soluções para o avanço do mercado educacional no país. Com um portfólio completo de lousas integradas, lousas escolares até gabinetes para notebooks, a empresa está presente em mais de 32 mil salas de aula em toda América Latina.

Segundo Asaphe Santana, diretor de marketing e growth da MOVPLAN & CO, o novo movimento da MOVPLAN reflete uma visão estratégica alinhada às demandas atuais do mercado. “Essa mudança representa clareza sobre nossa história e onde queremos chegar. Somos uma companhia capaz de integrar indústria, soluções educacionais e suporte técnico com qualidade”, conclui.