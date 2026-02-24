Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

MOVPLAN & CO se posiciona como um ecossistema de soluções educacionais

Inspirada no movimento de expansão do setor EdTech, a estrutura da companhia conecta indústria, logística e suporte.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/02/2026 13:42

compartilhe

SIGA
x
MOVPLAN & CO se posiciona como um ecossistema de soluções educacionais
MOVPLAN & CO se posiciona como um ecossistema de soluções educacionais crédito: DINO

O Grupo Rebraziles passa a se chamar MOVPLAN & CO, consolidando uma nova estrutura organizacional integrada. A mudança marca o reposicionamento da empresa brasileira como um player estratégico no setor educacional, acompanhando o movimento de expansão e transformação do mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A nova configuração conecta indústria, logística, suporte e soluções educacionais em um único ecossistema, com o objetivo de ampliar eficiência, inovação e capacidade de atendimento.

A estrutura é formada por três empresas complementares: JEYTECH, responsável por engenharia, pesquisa e desenvolvimento, planejamento, produção e controle de qualidade; MOVPLAN, marca focada em tecnologia e inovação para a educação; e CHIEF, dedicada à logística, instalação e manutenção.

“A MOVPLAN nasceu com o propósito de transformar ambientes educacionais por meio da tecnologia e, ao longo dessa jornada, crescemos, estruturamos novas frentes e ampliamos nossa atuação. A mudança para MOVPLAN & CO é a materialização dessa evolução”, afirma Esdras Santana, fundador e CEO da MOVPLAN & CO.

Posicionamento e mercado

O mercado global de EdTechs, startups dedicadas a desenvolver soluções para a educação, tendo a tecnologia como principal ferramenta, foi estimado em aproximadamente US$ 296,22 bilhões em 2026, com estimativas de atingir US$ 1.064,4 bilhões até 2035, um crescimento suportado por uma Taxa Anual de Crescimento Composto (CAGR) de 17,34%.

Com sede em Ribeirão Preto, a MOVPLAN & CO é uma marca brasileira especializada na integração de soluções para o avanço do mercado educacional no país. Com um portfólio completo de lousas integradas, lousas escolares até gabinetes para notebooks, a empresa está presente em mais de 32 mil salas de aula em toda América Latina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Asaphe Santana, diretor de marketing e growth da MOVPLAN & CO, o novo movimento da MOVPLAN reflete uma visão estratégica alinhada às demandas atuais do mercado. “Essa mudança representa clareza sobre nossa história e onde queremos chegar. Somos uma companhia capaz de integrar indústria, soluções educacionais e suporte técnico com qualidade”, conclui.



Website: https://movplan.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay