Eduka Todos apresenta método prático para inclusão escolar de alunos autistas

A inclusão de alunos autistas na rede regular de ensino tem se consolidado como uma realidade nas escolas brasileiras, mas ainda esbarra na falta de preparo prático dos professores. Diante da necessidade de transformar diretrizes de inclusão em ações concretas em sala de aula, o Eduka Todos surge como um ecossistema de formação educacional que combina metodologia estruturada, ferramentas aplicáveis e capacitação contínua para escolas, professores e famílias que lidam com jovens portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O lançamento do método ocorre em um cenário de crescimento acelerado das matrículas de estudantes atípicos na educação básica. De acordo com dados do Censo Escolar 2024, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, o número de alunos com TEA passou de 636.202 em 2023 para 918.877 em 2024, um aumento de 44,4% em apenas um ano. O avanço reforça a urgência de políticas e formações que preparem os professores para lidar com essa realidade.

“A inclusão escolar exige planejamento, critérios pedagógicos bem definidos e estratégias baseadas em evidências. O Eduka Todos foi estruturado para apoiar o professor com um modelo claro de intervenção educacional, alinhado às demandas reais da escola”, afirma Alessandra Freitas, criadora do Eduka Todos.

Apesar do aumento expressivo, muitos educadores relatam falta de preparo prático para atender alunos autistas em sala de aula. A formação oferecida, em grande parte, ainda se concentra em aspectos teóricos, sem fornecer ferramentas aplicáveis ao planejamento pedagógico, à adaptação de atividades e à organização do processo de ensino-aprendizagem.

Como o Eduka Todos pode ajudar?

Desenvolvido por Alessandra Freitas, educadora com mais de 20 anos de experiência na área de educação inclusiva, mestre pela USP e especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), o Eduka Todos foi criado para ir além de conceitos teóricos, oferecendo um conjunto de formações práticas que atendem diferentes públicos da educação.

A proposta inclui múltiplas trilhas formativas, focadas não apenas em professores dos anos iniciais e finais, mas também em gestores escolares, profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e famílias, com conteúdos que abordam desde a construção e aplicação do Plano Educacional Individualizado (PEI) até a adaptação de materiais e práticas pedagógicas efetivas para o ensino regular.

Um dos pilares do método é orientar educadores com um passo a passo claro sobre como adaptar atividades, organizar o PEI e conduzir o processo de alfabetização e aprendizagem com alunos autistas, mesmo sem formação prévia em áreas terapêuticas, tudo com foco em aplicação direta em sala de aula, com módulos curtos e orientados para quem lida com turmas heterogêneas no dia a dia.

“Com uma abordagem técnica e aplicável, o Eduka Todos se posiciona como uma resposta concreta às demandas atuais da educação inclusiva, contribuindo para que escolas avancem na implementação de práticas pedagógicas mais eficazes, sustentáveis e alinhadas ao crescimento das matrículas de alunos autistas no país”, finaliza Alessandra.

