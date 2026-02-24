Assine
Manpower abre 88 vagas para instrutor de ensino no Paraná

A empresa de recursos humanos ManpowerGroup está com mais de 80 vagas efetivas (CLT) abertas para instrutor de ensino técnico nas áreas de eletroeletrônica e automação. As oportunidades abrangem diversas cidades do Paraná.

24/02/2026 10:08

A  consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, está ofertando mais de 80 oportunidades de emprego para atuação em ensino profissionalizante no estado do Paraná. Para serem elegíveis, os candidatos devem possuir ensino superior completo. A empresa atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção e está contratando para os cargos de:  

  • Instrutor de ensino em automação industrial/eletroeletrônica/mecatrônica; 
  • Instrutor de ensino em metalmecânica/mecânica; 
  • Instrutor de ensino em tecnologia da informação/programação web; 
  • Instrutor de ensino em elétrica/eletrotécnica/eletromecânica; 
  • Instrutor de ensino em mecânica automotiva; 
  • Instrutor de ensino em automação/eletrotécnica. 

As principais atribuições envolvem ministrar aulas nos cursos técnicos, confeccionar os planos de aula de acordo com a metodologia do Senai, alimentar o sistema de gestão escolar, participar de conselhos de classe e reuniões com a coordenação e orientação, realizar viagens a trabalho para ministrar aulas e treinamentos e outras atividades pertinentes à função. As cidades contempladas estão listadas abaixo: 

  • Apucarana II – PR; 
  • Campo Mourão – PR; 
  • Cascavel – PR; 
  • Cianorte – PR; 
  • Colombo – PR; 
  • Foz do Iguaçu – PR; 
  • Guarapuava – PR; 
  • Jaguariaíva – PR; 
  • Paranaguá – PR; 
  • Pato Branco – PR; 
  • Santo Antônio da Platina – PR; 
  • São Mateus do Sul – PR; 
  • Telêmaco Borba – PR; 
  • Toledo – PR. 

Os profissionais interessados podem fazer o cadastro por meio do formulário online: https://forms.office.com/r/3KAqENktFi 

Para mais informações e outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal e conferir as vagas abertas em todo o Brasil: https://vagas.manpowergroup.com.br/



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

