IQM, líder mundial em computação quântica, se torna primeira empresa quântica europeia com ações em bolsa de valores, através da fusão com Real Asset Acquisition Corp.

A IQM Finland Oy, líder mundial em computadores quânticos supercondutores de pilha completa ("IQM", "IQM Quantum Computers" ou a "Empresa"), e a Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), uma empresa de aquisição de propósito específico ("RAAQ"), anunciaram hoje a assinatura de um contrato definitivo de combinação de empresas, que irá resultar na abertura de capital da IQM e na cotação de American Depositary Shares (ADSs) em uma das duas principais bolsas de valores dos EUA. A transação proporciona financiamento visando acelerar o desenvolvimento tecnológico e comercial da IQM rumoàcomputação quântica com tolerância a falhas, consolidando ainda mais sua posição como provedor líder de computadores quânticos.

Com sede na Finlândia, a IQM também considera uma dupla cotação, que irá possibilitar a negociação de ações ordinárias da IQM na bolsa de valores de Helsinque, o que deverá ocorrer após a conclusão desta transação.

A IQM é uma empresa de computação quântica que produz sistemas completos de arquitetura aberta, que podem ser implementados no local ou acessados ??via nuvem. A IQM opera com um modelo de negócios verticalmente integrado, ostentando uma combinação única de infraestrutura proprietária, desde sua própria ferramenta de design de chips e plataforma de desenvolvimento de software até uma fábrica de chips quânticos, linha de montagem e centro de dados. Isto permite que a empresa acelere seus ciclos de inovação, ofereça computação quântica de ponta a seus clientes e possibilite o crescimento do ecossistema quântico.

Principais itens da transação:

Após a conclusão da transação, é esperado que o saldo de caixa da IQM em seu balanço patrimonial seja superior a US$ 450 milhões no fechamento do negócio.4 (incluindo o caixa existente da IQM), que direciona a uma vantagem comercial ampla e contínua:

Cerca de US$ 175 milhões em dinheiro mantidos na conta fiduciária da RAAQ (com base no valor atual na conta fiduciária e assumindo que não haverá resgates);

Cerca de US$ 134 milhões em recursos provenientes de um financiamento PIPE a US$ 10,00 por ação, de investidores líderes, novos e existentes, e institucionais, a serem concluídos simultaneamente com a combinação de empresas, sujeitos ao cumprimento de certas condições usuais de fechamento;

A expectativa é de arrecadar US$ 24 milhões com o exercício em dinheiro de garantias IQM em circulação antes do fechamento do negócio;

O saldo de caixa existente no balanço patrimonial da IQM é de US$ 172 milhões (não auditado, referente ao fim de 2025); e

A transação avalia a IQM em um valor patrimonial antes do investimento de cerca de US$ 1,8 bilhão.

Jan Goetz, Cofundador e Diretor Executivo da IQM, disse: "Demos origemàIQM desde o início com um único propósito: colocar computadores quânticos funcionais nas mãos de pessoas que farão uso deles para solucionar problemas reais. Não algum dia. Agora. A computação quântica não é mais um projeto científico. É um setor onde os clientes possuem, operam e produzem em computadores quânticos avançados. É isto que a IQM torna possível."

Peter Ort, Diretor Executivo e Copresidente da Real Asset Acquisition Corp., disse: "A IQM criou e entregou mais sistemas quânticos locais do que qualquer outro concorrente5 para algumas das instituições de pesquisa mais exigentes do planeta. Esta transação irá acelerar o crescimento de uma empresa que já conquistou sua posição na área, com clientes reais, operando sistemas quânticos reais, hoje."

Sierk Poetting, Presidente do Conselho Administrativo da IQM, disse: "A abertura de capital não representa uma mudança de direção, mas sim uma aceleração. O conselho apoia integralmente a missão e as metas da IQM de tornar a infraestrutura quântica tão fundamental e acessível como a computação clássica."

Os acionistas atuais da IQM não irão vender nenhuma ação nem receber qualquer contrapartida em dinheiro como parte da transação, sendo que todos os acionistas relevantes da IQM se comprometeram com um contrato de bloqueio usual no fechamento desta transação.

Os conselhos administrativos da IQM e da RAAQ aprovaram por unanimidade a proposta de combinação de empresas. A conclusão desta combinação está sujeita, entre outras fatores,àaprovação do contrato de combinação de empresas pelos acionistas da RAAQ e da IQM e ao cumprimento de outras condições usuais de fechamento.

Informações adicionais sobre a proposta de combinação de empresas, incluindo uma cópia do contrato de combinação de empresas, serão fornecidas em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser apresentado pela RAAQàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC").

Os títulos sendo vendidos no financiamento PIPE não foram registrados conforme a Lei de Valores Mobiliários de 1933, com suas modificações (a "Lei de Valores Mobiliários"), ou com as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis ??e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem o registro na SEC ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos, nem haverá qualquer venda dos títulos oferecidos em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis de valores mobiliários de tal estado ou outra jurisdição.

Informações sobre a teleconferência

A administração da IQM e da RAAQ irá realizar uma teleconferência com investidores para discutir a transação proposta e analisar uma apresentação para investidores. Os detalhes exatos serão atualizados e confirmados em um comunicado posterior. Os investidores interessados ??poderão acessar a gravação da teleconferência ao acessar https://meetiqm.com/investors/. A transcrição da teleconferência também será apresentada pela RAAQàSEC.

Consultores

O J.P. Morgan SE atua como consultor financeiro e de mercado de capitais da IQM. O J.P. Morgan Securities LLC e o TD Cowen atuam como agentes de colocação PIPE da IQM. O Rothschild & Co. atua como consultor financeiro e de mercado de capitais da IQM e de seu Conselho Administrativo. O TD Cowen atua como consultor financeiro e de mercado de capitais da RAAQ. A Cohen & Company Capital Markets atua como consultora de mercado de capitais da RAAQ. O Cooley LLP e o Borenius Attorneys Ltd atuam como consultores jurídicos da IQM, e o Perkins Coie LLP, o Krogerus Attorneys Ltd e o Conyers Dill & Pearman LLP atuam como consultores jurídicos da RAAQ. O DLA Piper LLP (EUA) atua como consultor jurídico do J.P. Morgan Securities LLC e do TD Cowen. O Blueshirt Group atua como consultor de relações com investidores da IQM.

Sobre a IQM Quantum Computers

A IQM Finland Oy (“IQM”, “IQM Quantum Computers”, “Empresa”) é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece tanto computadores quânticos completos para instalação local como uma plataforma em nuvem para acesso a seus sistemas. Os clientes da IQM incluem importantes centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que precisam de acesso completo a hardware e software quânticos. A IQM possui mais de 300 funcionários, com sede na Finlândia e presença internacional, incluindo França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Arábia Saudita, Espanha, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Reino Unido e EUA.

Sobre a Real Asset Acquisition Corp.

Com sede em Princeton, Nova Jersey, a Real Asset Acquisition Corp. é uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) com ações na Nasdaq (Nasdaq: RAAQ), constituída com o fim de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de empresas similar com uma ou mais empresas. A equipe da RAAQ inclui especialistas experientes em computação quântica com profundo conhecimento técnico e do setor.

1 Representam as entregas locais anunciadas publicamente por cada uma das empresas IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing e Quantinuum.

2Incluindo compromissos de caixa superiores a US$ 130 milhões do PIPE, além de cerca de US$ 24 milhões provenientes do exercício esperado de garantias antes do fechamento da transação, além dos recursos em caixa do fundo fiduciário RAAQ (assumindo zero resgates) e o caixa existente da IQM em 31/12/2025, menos as despesas de transação esperadas de US$ 25 milhões.

3Taxa de câmbio EUR/USD de 1,174 em 31 de dezembro de 2025.

4Incluindo compromissos de caixa superiores a US$ 130 milhões do PIPE, além de cerca de US$ 24 milhões provenientes do exercício esperado de garantias antes do fechamento da transação, além dos recursos em caixa do fundo fiduciário RAAQ (assumindo resgates nulos) e o caixa existente da IQM em 31/12/2025, menos as despesas de transação esperadas de US$ 25 milhões.

5Representam entregas locais anunciadas publicamente por cada uma das empresas IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing e Quantinuum.

Informações adicionais sobre a transação proposta e onde encontrá-las

Em relaçãoàproposta de combinação de empresas, a IQM pretende registrar juntoàSEC uma declaração de registro no Formulário F-4 (a "Declaração de Registro"), que irá incluir uma declaração de procuração preliminar da RAAQ e um prospecto preliminar da IQM. Após a Declaração de Registro ser considerada efetiva pela SEC, a RAAQ irá enviar a declaração de procuração/prospecto definitiva referenteàproposta de combinação de negócios a seus acionistas, em uma data de registro a ser definida para votação na assembleia geral extraordinária de seus acionistas (a "Assembleia Geral Extraordinária"). A Declaração de Registro, incluindo a declaração de procuração/prospecto nela contida, irá conter informações importantes sobre a proposta de combinação de negócios e as demais matérias a serem votadas na Assembleia Geral Extraordinária. Esta comunicação não contém todas as informações que devem ser consideradas a respeito da proposta de combinação de negócios e não se destina a servir de base para qualquer decisão de investimento ou qualquer outra decisão a respeito destas matérias. A RAAQ e a IQM também poderão registrar outros documentos juntoàSEC referentesàproposta de combinação de empresas. É recomendado aos acionistas da RAAQ e demais interessados ??que leiam, quando disponível, a Declaração de Registro, incluindo a declaração de procuração/prospecto preliminar nela contida, suas emendas e a declaração de procuração/prospecto definitiva, bem como outros documentos apresentados quantoàproposta de combinação de empresas, visto que estes materiais irão conter informações importantes sobre a RAAQ, a IQM e a proposta de combinação de empresas. Os acionistas poderão obter cópias da Declaração de Registro, incluindo a declaração de procuração/prospecto preliminar ou definitiva nela contida, e dos demais documentos apresentados ou que serão apresentados pela RAAQ e pela IQMàSEC, assim que disponíveis, gratuitamente, no site da SEC, localizado em www.sec.gov.

Declarações prospectivas

Esta comunicação inclui "declarações prospectivas" conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA e "informações prospectivas" conforme definido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis ??fora dos EUA (coletivamente, "declarações prospectivas"). As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "estimar", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "irá", "esperar", "antecipar", "acreditar", "buscar", "almejar", "continuar", "poderia", "pode", "talvez", "possível", "potencial", "predizer" ou expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de fatos históricos. Estas declarações prospectivas estão baseadas em estimativas e suposições atuais que, embora consideradas razoáveis ??pela IQM e sua administração, e pela RAAQ e sua administração, conforme o caso, são inerentemente incertas. Estas declarações incluem: projeções de oportunidade de mercado e participação de mercado; estimativas de taxas de adoção e padrões de uso por parte dos clientes; projeções sobre a capacidade da Empresa de comercializar novos produtos e tecnologias; projeções de custos e cronogramas de desenvolvimento e comercialização; expectativas quantoàcapacidade da Empresa de executar seu modelo de negócios e os benefícios financeiros esperados deste modelo; expectativas quantoàcapacidade da Empresa de atrair, reter e expandir sua base de clientes; a aplicação, pela Empresa, dos recursos provenientes de transações de captação de capital; as expectativas da Empresa quanto aos relacionamentos com parceiros estratégicos, fornecedores, governos, entidades financiadas pelo Estado, órgãos reguladores e outras terceiras partes; a capacidade da Empresa de manter, proteger e aprimorar sua propriedade intelectual; futuros empreendimentos ou investimentos em empresas, produtos, serviços ou tecnologias; desenvolvimento de regulamentações favoráveis ??que afetem os mercados da Empresa; a conclusão bem-sucedida e os benefícios potenciais da combinação de negócios proposta e as expectativas relacionadas aos seus termos e cronograma; as bolsas de valores nas quais se espera que os títulos da empresa combinada sejam negociados; recursos da combinação de empresas e PIPE relacionado; fundos recebidos pela empresa combinada da conta fiduciária da RAAQ e resgates por acionistas públicos da RAAQ; a capacidade da Empresa de comercializar seu hardware e software; a expectativa de que a Empresa esteja construindo a infraestrutura soberana que permite o crescimento de ecossistemas quânticos; e o potencial de valorização da Empresa.

Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas como, uma garantia, uma segurança, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e irão diferir das suposições, muitas das quais estão além do controle da Empresa e da RAAQ.

Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições conhecidas e desconhecidas que podem fazer com que os resultados reais da empresa combinada após a transação proposta, os níveis de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, níveis de atividade, desempenho ou conquistas futuros expressos ou implícitos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem: o fato de a Empresa estar investindo em uma tecnologia emergente, que enfrenta desafios técnicos significativos e pode não alcançar a comercialização ou a aceitação do mercado; os prejuízos líquidos históricos da Empresa e seu histórico operacional limitado; as expectativas da Empresa quanto ao desempenho financeiro futuro, às necessidades de capital eàrentabilidade da unidade; o uso e a divulgação de métricas comerciais e operacionais pela Empresa; o cenário competitivo da Empresa; a dependência da Empresa quanto aos membros de sua alta administração e sua capacidade de atrair e reter pessoal qualificado; a potencial necessidade de financiamento adicional futuro; a concentração da receita da Empresa em contratos com entidades governamentais ou financiadas pelo Estado; a capacidade da Empresa de gerenciar o crescimento e expandir suas operações; potenciais aquisições ou investimentos futuros em empresas, produtos, serviços ou tecnologias; a dependência da Empresa quanto a parceiros estratégicos e outras terceiras partes; a capacidade da Empresa de manter, proteger e defender seus direitos de propriedade intelectual; riscos associadosàprivacidade, proteção de dados ou incidentes de segurança cibernética e regulamentações relacionadas; o uso, a taxa de adoção e a regulamentação da inteligência artificial e da aprendizagem automática; incertezas ou mudanças referentes às leis e regulamentações; incertezas ou mudanças referentes a impostos, condições comerciais e ambiente macroeconômico; a capacidade da empresa combinada de manter o controle interno sobre os relatórios financeiros e operar como uma empresa de capital aberto; a possibilidade de que as aprovações necessárias dos acionistas e dos órgãos reguladores para a transação proposta sejam atrasadas ou não sejam obtidas, o que poderia afetar negativamente a empresa combinada ou os benefícios esperados da transação proposta; o risco de que os acionistas da RAAQ optem pelo resgate de suas ações, deixando a empresa combinada com caixa insuficiente para executar seus planos de negócios; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa levaràrescisão do contrato de combinação de empresas; o resultado de quaisquer processos judiciais ou investigações governamentais que possam ser iniciados contra a Empresa ou a RAAQ; a não obtenção dos benefícios previstos da transação proposta; a capacidade da IQM ou da empresa combinada de emitir ações ou títulos vinculados a ações em conexão com a transação proposta ou no futuro; e outros fatores descritos nos documentos da RAAQ e da Empresa apresentadosàSEC. Estas declarações prospectivas estão baseadas em certas premissas, incluindo a de que nenhum dos riscos identificados acima se materialize; que não haverá mudanças imprevistas nas condições econômicas e de mercado, e que nenhum evento significativo irá ocorrer fora do curso normal dos negócios. Informações adicionais sobre estes e outros fatores, que podem impactar tais declarações prospectivas, podem ser encontradas nos documentos e potenciais documentos que a Empresa, a RAAQ ou a empresa combinada resultante da proposta de combinação de empresas irão apresentaràSEC, inclusive na seção "Fatores de Risco". Caso algum destes riscos se materialize ou as suposições se mostrem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações prospectivas. Além disto, estas declarações refletem as expectativas, os planos e as previsões da administração da Empresa e da RAAQ na data desta comunicação; eventos e desenvolvimentos subsequentes podem ocasionar mudanças nestas avaliações. Embora a Empresa e a RAAQ possam optar por atualizar estas declarações prospectivas em algum momento futuro, elas se eximem expressamente de qualquer obrigação de fazê-lo, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Como consequência, não se deve depositar confiança indevida nestas declarações.

Além disto, declarações como "acreditamos" e similares refletem nossas crenças e opiniões sobre o assunto em questão. Estas declarações estão baseadas nas informações disponíveis a nós na data desta comunicação e, embora acreditemos que tais informações constituam uma base razoável para tais declarações, elas podem ser limitadas ou incompletas, e nossas declarações não devem ser interpretadas como uma indicação de que realizamos uma investigação exaustiva ou uma revisão de todas as informações pertinentes potencialmente disponíveis. Estas declarações são inerentemente incertas e os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nelas. Um investimento na RAAQ não é um investimento em quaisquer investimentos, empresas ou fundos afiliados anteriores dos fundadores ou patrocinadores da RAAQ. Os resultados históricos destes investimentos não são indicativos do desempenho futuro da RAAQ, que pode diferir materialmente do desempenho dos investimentos anteriores dos fundadores ou patrocinadores da RAAQ.

Participantes da solicitação

A RAAQ, a Empresa e alguns de seus respectivos diretores, executivos e outros membros da administração e funcionários podem, conforme as normas da SEC, ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da RAAQ quantoàtransação proposta. As informações sobre as pessoas que podem, conforme as normas da SEC, ser consideradas participantes da solicitação de procurações dos acionistas da RAAQ quantoàtransação proposta serão apresentadas na Declaração de Registro, incluindo a declaração de procuração/prospecto nela contida, quando esta for apresentadaàSEC. Você pode encontrar mais informações sobre os diretores e executivos da RAAQ no prospecto fim da RAAQ referenteàsua oferta pública inicial, apresentadoàSEC em 15 de maio de 2025, e nos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q apresentados pela RAAQàSEC. Os acionistas, potenciais investidores e outras pessoas interessadas devem ler atentamente a Declaração de Registro, incluindo a declaração de procuração/prospecto nela contida, quando estiver disponível, antes de tomar qualquer decisão de voto ou investimento. Você pode obter cópias gratuitas destes documentos nas fontes descritas acima.

Ausência de oferta ou solicitação

Esta comunicação não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, nem uma solicitação de voto ou aprovação, nem haverá venda de títulos em nenhuma jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis de valores mobiliários de tal jurisdição, incluindo qualquer Estado-membro do Espaço Econômico Europeu ou o Reino Unido. Esta comunicação não é, e em nenhuma circunstância deve ser interpretada como, um prospecto, um anúncio ou uma oferta pública dos títulos aqui descritos nos EUA ou em qualquer outra jurisdição. Nenhuma oferta de títulos será feita, exceto mediante um prospecto que satisfaça os requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão modificada, ou isenções aplicáveis. Qualquer potencial dupla cotação das ações ordinárias da IQM na Bolsa de Valores de Helsinque, citada nesta comunicação, será feita mediante um prospecto conforme definido no Regulamento de Prospectos da UE. O INVESTIMENTO EM QUAISQUER TÍTULOS AQUI DESCRITOS NÃO FOI APROVADO PELA SEC OU QUALQUER OUTRA AUTORIDADE REGULADORA, NEM QUALQUER AUTORIDADE SE PRONUNCIOU OU ENDOSSOU OS MÉRITOS DA OFERTA OU A PRECISÃO OU ADEQUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. QUALQUER DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO CONSTITUI DELITO CRIMINAL.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato com a mídia:

Michael Bruce

Gerente de Relações Públicas

press@meetiqm.com

Contato para investidores:

Blair Robertson

Vice-Presidente de Estratégias

ir@meetiqm.com